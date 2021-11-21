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Американские фигуристы разбилась во время проката в Варшаве. Турнир прервали

Челси Лю и Дэнни О'Ши госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга. Турнир серии «челленджер» в Варшаве оказался омрачен серьезным падением американской пары во время проката произвольной программы.

Дэнни О'Ши, созданный минувшим летом, после короткой программы занимал пятое место, но в пятницу вечером их выступление завершилось в больнице. Во время выполнения поддержки Дэнни двигался спиной вперед, но неожиданно завалился на спину, уронив на лед и партнершу. Несколько минут пара беспомощно лежала в центре площадки, пока организаторы не отправили им на помощь двух врачей и сами не вышли к пострадавшим. К тому времени О'Ши успел встать, держась рукой за затылок — его голова оказалась разбита.

Оба спортсмена покинули лед на своих ногах, но с помощью врачей и тренеров. «Оба фигуриста отправились в больницу, — сообщила в соцсетях польская журналистка Агнешка Мусиал. — Челси Лю потеряла сознание, у нее проблемы с давлением, вероятно, имеет место сотрясение мозга. Состояние О'Ши чуть лучше, но врачам пришлось наложить на его голову швы, он сильно рассек затылок. Представители сборной США заявили, что в команде настроены оптимистично, так что надеюсь, что для Лю и О'Ши все закончится хорошо.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше прервали турнир по фигурному катанию после тяжелой травмы американских фигуристов. Видео

Опыт не помог

Турнир в Варшаве у пар в итоге выиграли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Второй стала другая американская пара — Джессика Калаланг и Брайан Джонсон, а еще одни представители России — Ясмина Кадырова и Иван Бальченко — заняли третье место. Состязания сильно затянулись, ведь во время оказания помощи при падении американцев пришлось сделать серьезную паузу. Что касается Лю и О'Ши, то первая часть сезона для них в любом случае закончена — они не планировали выступать на этапе «Гран-при» в Сочи, а в финал они не попадали — седьмого места на Skate America для этого явно недостаточно. Теперь главная задача пары — поскорее восстановиться и принять участие в отборе на Олимпиаду во время чемпионата США, который по традиции пройдет в начале января.

Если проблема действительно ограничится сотрясением мозга и небольшим рассечением на затылке партнера, то максимум через месяц спортсмены смогут вернуться к тренировкам. Главное, чтобы во время ужасного падения в Варшаве фигуристы не сломали себе что-нибудь еще. А тренировки им сейчас очень нужны, поскольку недавно созданная пара пока не оправдывает авансов. Оба спортсмена достаточно опытные, но пока не показывают должного уровня мастерства. 22-летняя партнерша под именем Лю Цзяси в прошлом каталась за свою историческую родину — Китай, но затем вернулась в США и успела сменить еще двух партнеров, прежде чем встала в пару с 30-летним ветераном О'Ши, прежняя партнерша которого решила завершить карьеру.

С Тотьмяниной все было намного хуже

Дэнни долгое время выступал с Тарой Кейн. Но нынешним летом выяснилось, что эта девушка долгое время находилась под сильнейшим прессингом со стороны тренера Далайлы Саппенфилд. Фигуристка рассказала в СМИ, что этот специалист своими оскорбительными высказывания чуть не довела ее до самоубийства и в итоге разрушила достаточно успешный дуэт, выигрывавший в прошлом чемпионат США. О'Ши как мог поддерживал свою напарницу, а когда она завершила карьеру в декабре 2020 года, перешел для работы с Лю в другую тренировочную группу. Сейчас новый дуэт работает в Ирвине, штат Калифорния.

Что касается падений с высоких поддержек, то они в парном фигурном катании, увы, не редкость. Например, памятно ужасное падение Татьяны Тотьмяниной на этапе «Гран-при США» в 2004 году. Тогда Максим Маринин уронил партнершу на лед с двух метров. Татьяна 15 минут лежала без сознания и была срочно увезена в больницу. На следующий день фигуристку выписали с сотрясением мозга и синяком под глазом — других серьезных повреждений обследование не выявило. А через 20 дней Тотьмянина и Маринин возобновили тренировки и вскоре выиграли чемпионат России, чемпионат Европы и чемпионат мира. Конечно, инциденты с падениями со стороны выглядят очень страшно, но в большинстве случаев обходится без фатальных последствий.
sport-express.ru
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