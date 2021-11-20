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Алексей Бага: мастерство в сегодняшней игре сыграло значительную роль, наша заслуженная победа

Главный тренер "Шахтера" Алексей Бага прокомментировал победу над брестским "Динамо" (3:0) в 29-м туре чемпионата страны.

  

— Первое, что хочется сказать: благодарен ребятам за то, что нашлись эмоции, нашлась внутренняя мотивация у каждого – в игре была серьезность. А второе, наверное, это исполнительское мастерство футболистов. Оно позволило и создавать моменты, помимо забитых мячей, ну и реализовать, конечно. Мастерство в сегодняшней игре сыграло значительную роль. Наша заслуженная победа, цитирует Прессбол.
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