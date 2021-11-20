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В Аргентине полиция застрелила молодого футболиста

В Аргентине произошла трагедия, которая вызвала резонанс в футбольной общественности. Полиция застрелила 17-летнего игрока клуба "Барракас Сентраль" Лукаса Гонсалеса, информирует Marca.



Согласно сведениям источника, трагедия произошла в районе Барракас - это на юго-востоке Буэнос-Айреса. Лукас Гонсалес вместе с друзьями ехал на автомобиле, в то время как полицейские открыли огонь по транспортному средству

Представители правоохранительных органов в своем отчете указали, пишет ru.oxu.az, что молодые люди протаранили полицейскую машину, когда та пыталась остановить их на одном из перекрестков. В то же время футбольный клуб "Барракас Сентраль" не поддерживает эту версию следствия и требует справедливого расследования инцидента.

Отмечается, что на ближайшие несколько дней в команде "Барракас Сентраль" объявлен траур - отменены матчи и тренировки.
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