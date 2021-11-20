



33-летний поляк забил 11-й раз в выездных матчах против "Аугсбурга". Он повторил рекорд легендарного форварда мюнхенцев Герда Мюллера, который забивал столько же в выездных матчах против одного клуба Бундеслиги. На его счету 11 мячей в ворота "Шальке".