Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера
"Бавария"со счетом 1:2 потерпела поражение от "Аугсбурга" в матче 12-го тура чемпионата Германии. Автором единственного мяча у мюнхенцев стал форвард Роберт Левандовски.
33-летний поляк забил 11-й раз в выездных матчах против "Аугсбурга". Он повторил рекорд легендарного форварда мюнхенцев Герда Мюллера, который забивал столько же в выездных матчах против одного клуба Бундеслиги. На его счету 11 мячей в ворота "Шальке".
17:59 20/11/2021
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