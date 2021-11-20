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Сюрреализм в белорусском спорте: неожиданных назначений все больше

Кадровая политика Лукашенко всегда была необычной. Но в последнее время она-таки поражает.

Сюрреализм в белорусском спорте: неожиданных назначений все больше
Кадр из видео
«Салідарнасць» рассказывает о неожиданных персонах в руководстве белорусского спорта.

Гандболист Рутенко – глава Федерации тенниса


Фото: ОНТ

Сергей Рутенко – известный в прошлом гандболист, игравший за «Барселону». В ноябре он стал новым председателем Федерации тенниса. Да-да, не Федерации гандбола, а Федерации тенниса.

Рутенко сразу же постарался успокоить спортсменов: «Я не буду учить ребят, как играть в теннис. У меня управленческая функция».

Управленческий опыт у спортсмена небольшой – он недолгое время работал заместителем председателя Федерации гандбола. Зато после начала политического кризиса в Беларуси проявил себя сторонником Александра Лукашенко.

В сентябре 2020 года гандболист оказался среди тех, кого пригласили на тайную инаугурацию правителя. В декабре Рутенко подписал письмо спортсменов в поддержку властей – причем сделал это в присутствии камер БТ. Он также оказался в числе немногих, кого Лукашенко пригласил к себе накануне Нового года на прием и вручение наград пропагандистам.

Любопытно, что его родной брат – также бывший игрок сборной по гандболу Денис Рутенко – придерживается совершенно противоположных взглядов и подписал письмо спортсменов против насилия в стране.

Гребец Богданович – глава Федерации хоккея



Фото: «Беларусь 1»

Дмитрия Баскова вынудили покинуть свой пост из-за санкций Международной федерации хоккея. В сентябре Лукашенко анонсировал приход нового руководителя:

– Опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Он великий спортсмен, но не хоккеист.

Этим человеком оказался гребец и Олимпийский чемпион Александр Богданович. Как ему удалось возглавить «президентский» вид спорта? Как сказал правитель, дело в «политической закалке». Богданович работал депутатом Палаты представителей, а в августе ходил на акцию в поддержку Лукашенко.


Звучат догадки, что на самом деле Федерацией хоккея продолжит руководить Басков, а Богданович будет лицом организации. Кстати, недавно на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между ФХБ и МТЗ присутствовали оба.

Мвдэшник Хоменко – глава Ассоциации мини-футбола


Фото: СТВ

Многие удивились, когда недавно бывший сотрудник внутренних войск и замминистра МВД был отправлен с подачи Лукашенко руководить министерством юстиции, не имея юридического образования.

В спортивной сфере Сергею Хоменко удивились еще раньше, когда в октябре 2020-го он был назначен главой Белорусской ассоциации мини-футбола. Так что теперь генерал одновременно осваивает две новые для себя сферы.

Военный Базанов – глава Федерации футбола

Фото: Sputnik

Владимир Базанов – бывший военный, военком Брестской области и депутат Палаты представителей. Как его занесло в руководители белорусского футбола?

Некоторое время Базанов без особых успехов работал председателем футбольного клуба «Динамо-Брест», и в 2019 году власти решили, что Федерацию футбола пришло время возглавить идеологически проверенному человеку.

За время его руководства белорусский футбол оказался в кризисе (хотя проблемы копились годами). Национальная сборная недавно повторила свой антирекорд по количеству проигранных официальных матчей подряд (8).

После выборов-2020 Базанов активно поддерживает власть («Я уверен в 80% Лукашенко») и борется с несогласными с генеральной линией.

Сергей Ковальчук – министр спорта


Фото: pressball.by

Лукашенко назначил своего бывшего охранника министром еще в 2018 году, но Ковальчук продолжает удивлять любителей спорта до сих пор. После того, как этим летом на Играх в Токио сборной Беларуси был установлен антирекорд по наградам (всего 7), министр поставил команде «удовлетворительно с маленьким плюсом».

Затем чиновник упрекнул теннисистку Викторию Азаренко, отказавшуюся выступать на состязаниях, приведя ошибочную параллель: «Когда не приезжает на Олимпиаду Роджер Федерер, я понять могу — он еще в Пекине-2008 свое золото выиграл». Между тем, Азаренко свое золото для Беларуси тоже выиграла – на Играх-2012.

Вот еще одно из недавних заявлений Ковальчука:

– Сегодня мы говорим, что футбол просел. Но, честно говоря, у нас его никогда особо и не было. Я прожил более 50 лет и не вспомню, когда наши футболисты выиграли что-то значимое, кроме 1982 года, когда минское «Динамо» стало чемпионом СССР.

Между тем, белорусская молодежка занимала третье место на чемпионате Европы и пробивалась на Олимпиаду, а борисовский БАТЭ регулярно выступал в групповом раунде Лиги чемпионов.
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