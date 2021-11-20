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Алексей Протас рассказал о своих целях за океаном

«Когда сезон начинал в АХЛ, моей мечтой было получить шанс сыграть в НХЛ. А для этого стремился, чтобы моя тройка строго действовала в обороне, чтобы мы старались не пропускать, забрасывали и приносили пользу команде.


Алексей Протас (nhl.com)


Так получилось, что в «Херши» выступал вместе с Акселем Юнссоном-Фьелльбю из Швеции и Бреттом Лисоном из Канады. Мы провели в одном звене пять матчей. Понимал, что если каждый из нас будет продолжать играть хорошо, то обязательно получит шанс в «Вашингтоне». Так случилось. Бретт первым попал в основу, затем я, Аксель теперь тоже здесь.

Сейчас поставил для себя цель улучшить компонент вбрасывания и каждый день во всем становиться лучше, добавлять. С командой в АХЛ, которая у нас собралась приличная, хотелось бы выиграть Кубок Колдера. А в долгосрочной перспективе – каждый день становиться лучше, работать над собой, и тогда все обязательно будет хорошо», - цитирует Протаса «Прессбол».
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