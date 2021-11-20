



Алексей Протас (nhl.com)









Так получилось, что в «Херши» выступал вместе с Акселем Юнссоном-Фьелльбю из Швеции и Бреттом Лисоном из Канады. Мы провели в одном звене пять матчей. Понимал, что если каждый из нас будет продолжать играть хорошо, то обязательно получит шанс в «Вашингтоне». Так случилось. Бретт первым попал в основу, затем я, Аксель теперь тоже здесь.



