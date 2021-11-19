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Гражданка Кубы Мавис Альварес заявила, что экс-футболист Диего Марадона изнасиловал ее, когда она была несовершеннолетней. Об этом она сообщила в интервью аргентинскому изданию Infobae.





Суд в Аргентине ранее начал слушания по делу о торговле людьми после заявления Альварес. Женщина утверждает, что 20 лет назад, когда ей было 16 лет, она провела несколько месяцев с Марадоной. Она познакомилась с футболистом на Кубе, куда он приехал лечиться от наркотической зависимости. Иск Альварес подала против людей из окружения футболиста.





«Мама пришла проведать меня, когда мы были в Гаване, и [Марадона] не хотел ей открывать... Он мне закрыл рот, чтобы я не кричала и ничего не сказала, и надругался надо мной», — рассказала Альварес.





37-летняя женщина также обвинила Марадону и его окружение в том, пишет sportrbc.ru, что они подсадили ее на наркотики. Сам футболист, по словам Альварес, проявлял по отношению к ней насилие. В частности, она рассказала, как однажды ночью ответила на звонок, поступивший на мобильный Марадоны, пока он спал. Женщина утверждает, что разбудила его и протянула трубку, а в ответ Марадона бросил ее на кровать и дал пощечину.





Другой случай произошел во время танцев на дискотеке. Альварес, неловко выполнив движение, нечаянно ударила Марадону по носу. По словам женщины, после этого футболист вывел ее из клуба, затолкал в машину, отвез домой и протащил за волосы по лестнице.





Альварес утверждает, что близкие к футболисту люди, против которых она подала иск, были свидетелями многих таких ситуаций, но ничего не делали.





Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Он чемпион мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи», в составе которого дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок страны и Кубок УЕФА.





В качестве тренера Марадона возглавлял сборную Аргентины, «Аль-Васл» и «Аль-Фуджайра» из ОАЭ, мексиканский «Дорадос де Синалоа», а также аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима».































