Фото: Instagram Мухомада Вакаева





Чеченский боец ММА Мухомад Вахаев проиграл американцу Тони Джонсону в поединке за чемпионский пояс АСА в тяжелом весе. Поединок стал главным боем турнира АСА 132, который прошел в Минске.





Бой завершился техническим нокаутом уже в первом раунде.





Во время интервью, пишет Sportrbc.ru, которое проводилось с участием бойцов перед поединком, Вахаев напала на соперника и повалил его на землю, после чего бойцов разняли.





Для Вахаева это 16-й поединок в профессиональной карьере. В его активе 10 побед и пять поражений еще один бой завершился с ничейным результатом. Джонсон за свою карьеру провел 22 боя, в которых ему удалось одержать 16 побед, помимо этого он потерпел пять поражений, еще один поединок завершился с ничейным результатом.





Первоначально турнир должен был состояться в Дубае, однако организаторы приняли решение перенести его в Минск из-за ситуации с коронавирусом.



























