Напавший на соперника во время интервью боец ММА проиграл чемпиону АСА
Мухомад Вахаев проиграл американцу Тони Джонсону в главном бою турнира АСА 132, который прошел в Минске. Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде.
Фото: Instagram Мухомада Вакаева
Чеченский боец ММА Мухомад Вахаев проиграл американцу Тони Джонсону в поединке за чемпионский пояс АСА в тяжелом весе. Поединок стал главным боем турнира АСА 132, который прошел в Минске.
Бой завершился техническим нокаутом уже в первом раунде.
Во время интервью, пишет Sportrbc.ru, которое проводилось с участием бойцов перед поединком, Вахаев напала на соперника и повалил его на землю, после чего бойцов разняли.
Для Вахаева это 16-й поединок в профессиональной карьере. В его активе 10 побед и пять поражений еще один бой завершился с ничейным результатом. Джонсон за свою карьеру провел 22 боя, в которых ему удалось одержать 16 побед, помимо этого он потерпел пять поражений, еще один поединок завершился с ничейным результатом.
Первоначально турнир должен был состояться в Дубае, однако организаторы приняли решение перенести его в Минск из-за ситуации с коронавирусом.
Источник: Никита Арманд
13:27 20/11/2021
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