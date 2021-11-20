Ранее сообщалось, пишет Football.by, что француз продолжит карьеру в "Реале". Однако функционер сообщил своему окружению, что он планирует купить Мбаппе.





Контракт игрока с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне он провел 16 матчей за парижан во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.