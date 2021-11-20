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Президент "Барселоны" Лапорта заявил о покупке Мбаппе

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намерен в ближайшее время оформить трансфер нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

 
 
Ранее сообщалось, пишет Football.by, что француз продолжит карьеру в "Реале". Однако функционер сообщил своему окружению, что он планирует купить Мбаппе.

Контракт игрока с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне он провел 16 матчей за парижан во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.
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