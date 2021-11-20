Президент "Барселоны" Лапорта заявил о покупке Мбаппе
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намерен в ближайшее время оформить трансфер нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
Ранее сообщалось, пишет Football.by, что француз продолжит карьеру в "Реале". Однако функционер сообщил своему окружению, что он планирует купить Мбаппе.
Контракт игрока с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне он провел 16 матчей за парижан во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.
13:04 20/11/2021
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