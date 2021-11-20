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Иван Жигалов стал первой звездой матча в лиге Квебека, Дмитрий Кузьмин набрал два очка в OHL

Белорус Иван Жигалов стал первой звездой матча в лиге Квебека.

 

"Шербрук" в овертайме обыграл "Римуски" в домашнем матче регулярного чемпионата Главной юниорской лиги Квебека — 4:3. Голкипер хозяев Иван Жигалов был признан первой звездой противостояния. Белорус отразил 31 из 34 бросков и одержал десятую победу в 12 встречах сезона, пишет Прессбол. Жигалов в чемпионате отражает 89.9% бросков при коэффициенте надежности 2.57.

Шербрук — Римуски — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

"Руэн-Норанда" дома справилась с "Галифаксом" — 5:1. Белорусский форвард хозяев Даниил Боурош отметился результативной передачей. В этом сезоне в активе нападающего 11 (4+7) баллов в 17 матчах, отмечает официальный сайт ФХБ.

Руэн-Норанда — Галифакс — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

OHL

"Флинт" на домашней площадке взял верх над "Эри" в матче чемпионата OHL — 6:2. Белорусский защитник хозяев Дмитрий Кузьмин отдал два результативных паса. В сезоне в копилке Кузьмина 9 (1+8) очков в десяти поединках.

Флинт — Эри — 6:2 (2:1, 1:1, 3:1)

WHL

"Брэндон" дома праздновал победу над "Мус-Джо" в матче регулярного чемпионата WHL — 4:2. Белорусский форвард хозяев Захар Польшаков отметился результативной передачей. В этом сезоне на счету белоруса 5 (2+3) баллов в семи матчах.

Брэндон — Мус-Джо — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

"Принс-Альберт" на выезде потерпел поражение от "Эдмонтона" — 3:6. Белорусский вратарь хозяев Тихон Чайка вышел на площадку после второго перерыва при счете 1:5. Голкипер за 20 минут пропустил одну шайбу, отразив девять из десяти бросков. В нынешнем сезоне Чайка провел четыре игры, отразил 85.9% бросков при коэффициенте надежности 3.39.

Эдмонтон — Принс-Альберт — 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)


 
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