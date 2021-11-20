







Ранее сообщалось, что фиксированная часть зарплаты 38-летнего защитника будет наименьшей в команде.





Таким образом, пишет ru.oxu.az, бразилец будет получать 155 тысяч евро в год. Это минимальная зарплата, которую Ла Лига позволяет платить профессиональному футболисту высшего дивизиона.





На низкий оклад Алвеса повлияло то, что у "Барселоны" после назначения Хави и его тренерского штаба практически не осталось свободного места в зарплатной ведомости, лимит которой установлен Ла Лигой.