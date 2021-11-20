Борис Джонсон. © РИА Новости / Павел Бедняков





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times.





По информации издания, Лондон не устраивает "ситуация с правами человека в Китае". Сейчас в британском правительстве идет "активная дискуссия" по поводу дальнейших действий. Глава МИД Лиз Трасс, как пишет Times, поддерживает бойкот.





Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что пока ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не собираются посещать Игры в официальном качестве. На участии в Олимпиаде спортсменов из США это решение никак не отразится.





Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.







