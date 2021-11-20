Батутисты Беларуси выиграли командный зачет чемпионата мира
Белорусские батутисты выиграли золото в командном зачете проходящего в Баку чемпионата мира.
"В отсутствие титулованного Владислава Гончарова Беларусь представляли Иван Литвинович, Олег Рябцев, Андрей Буйлов и Алексей Дударев", - пишет interfax.by со ссылкой на Белорусскую ассоциацию гимнастики.
На пьедестал почета попали также японцы и россияне. Результат белорусской команды 180.690 балла. У финишировавших вторыми японцев - 178.335, у россиян - 169.550.
35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Баку с 18 по 21 ноября.
Сегодня будут разыграны медали в синхронных прыжках. Среди восьми финалистов - белорусы Олег Рябцев и Андрей Буйлов.
10:50 20/11/2021
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