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Батутисты Беларуси выиграли командный зачет чемпионата мира

Белорусские батутисты выиграли золото в командном зачете проходящего в Баку чемпионата мира.



"В отсутствие титулованного Владислава Гончарова Беларусь представляли Иван Литвинович, Олег Рябцев, Андрей Буйлов и Алексей Дударев", - пишет interfax.by со ссылкой на Белорусскую ассоциацию гимнастики.

На пьедестал почета попали также японцы и россияне. Результат белорусской команды 180.690 балла. У финишировавших вторыми японцев - 178.335, у россиян - 169.550.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Баку с 18 по 21 ноября.
 
Сегодня будут разыграны медали в синхронных прыжках. Среди восьми финалистов - белорусы Олег Рябцев и Андрей Буйлов.
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