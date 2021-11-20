







"В отсутствие титулованного Владислава Гончарова Беларусь представляли Иван Литвинович, Олег Рябцев, Андрей Буйлов и Алексей Дударев", - пишет interfax.by со ссылкой на Белорусскую ассоциацию гимнастики.





На пьедестал почета попали также японцы и россияне. Результат белорусской команды 180.690 балла. У финишировавших вторыми японцев - 178.335, у россиян - 169.550.





35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Баку с 18 по 21 ноября.

Сегодня будут разыграны медали в синхронных прыжках. Среди восьми финалистов - белорусы Олег Рябцев и Андрей Буйлов.







