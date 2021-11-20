Данила Климович









"Лихай Уэлли" уступил по буллитам "Рочестеру" со счетом 4:5. У проигравших белорусский форвард Максим Сушко заработал показатель полезности "-2". В его активе в нынешнем сезоне 3 (1+2) балла в 11 играх, при показателе полезности "-1".





"Айова Уайлд" нокаутировала "Тусон Роудраннерс" со счетом 5:0. У проигравших белорусский защитник Владислав Колячонок заработал показатель полезности "-2". В его активе в нынешнем сезоне 3 (1+2) балла в 11 играх, при показателе полезности "-1".





Матчи "Абботсфорда" Данилы Климовича против "Бейкерсфилд Кондорс", которые должны были состояться сегодня и 21 ноября, перенесены из-за наводнения, пишет Прессбол со ссылкой на belarushockey.com.















