АХЛ: неудачные игры Максима Сушко и Владислава Колячонка, матчи Данилы Климовича отменили из-за наводнения
В АХЛ (вторая по силе лига Северной Америки) завершился очередной тур.
Данила Климович
"Лихай Уэлли" уступил по буллитам "Рочестеру" со счетом 4:5. У проигравших белорусский форвард Максим Сушко заработал показатель полезности "-2". В его активе в нынешнем сезоне 3 (1+2) балла в 11 играх, при показателе полезности "-1".
"Айова Уайлд" нокаутировала "Тусон Роудраннерс" со счетом 5:0. У проигравших белорусский защитник Владислав Колячонок заработал показатель полезности "-2". В его активе в нынешнем сезоне 3 (1+2) балла в 11 играх, при показателе полезности "-1".
Матчи "Абботсфорда" Данилы Климовича против "Бейкерсфилд Кондорс", которые должны были состояться сегодня и 21 ноября, перенесены из-за наводнения, пишет Прессбол со ссылкой на belarushockey.com.
10:30 20/11/2021
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