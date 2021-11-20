+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

АХЛ: неудачные игры Максима Сушко и Владислава Колячонка, матчи Данилы Климовича отменили из-за наводнения

В АХЛ (вторая по силе лига Северной Америки) завершился очередной тур.

Данила Климович


"Лихай Уэлли" уступил по буллитам "Рочестеру" со счетом 4:5. У проигравших белорусский форвард Максим Сушко заработал показатель полезности "-2". В его активе в нынешнем сезоне 3 (1+2) балла в 11 играх, при показателе полезности "-1".

"Айова Уайлд" нокаутировала "Тусон Роудраннерс" со счетом 5:0. У проигравших белорусский защитник Владислав Колячонок заработал показатель полезности "-2". В его активе в нынешнем сезоне 3 (1+2) балла в 11 играх, при показателе полезности "-1".

Матчи "Абботсфорда" Данилы Климовича против "Бейкерсфилд Кондорс", которые должны были состояться сегодня и 21 ноября, перенесены из-за наводнения, пишет Прессбол со ссылкой на belarushockey.com.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]