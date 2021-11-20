







Российский теннисист Теймураз Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Sportrbc.ru со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тенниса (ITF).





Отмечается, что летом этого года во время турнира в Казахстане у Габашвили взяли допинг-пробу. В моче спортсмена обнаружен фуросемид — мочегонное средство, которое используется для выведения допинга из крови.





22 июля спортсмену были предъявлены обвинения. Он признал факт нарушения и согласился на дисквалификацию сроком 20 месяцев. Отстранение Габашвили вступило в силу с 18 ноября.





Спортсмена впервые уличили в нарушении антидопинговых правил.





Теймураз Габашвили занимает 270-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его лучшим результатом стало 43-е место в рейтинге АТР в 2016 году.



















