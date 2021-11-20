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В первом матче полуфинального раунда Континентального кубка Гомель оказался сильнее рижского Олимпа — 3:1.





Уже к девятой минуте Рыси обеспечили себе комфортное преимущество в две шайбы усилиями Николая Сусло и Дмитрия Амброжейчика, пишет Спортарена, которые реализовали большинство.

На экваторе поединка Микелис Редлихс сократил отставание в счете рижан, однако сразу после перерыва Алексей Кудрявцев снял вопросы о победителе.





В 21:30 стартует вторая игра группы F, в которой датский Ольбург сыграет с Шеффилдом.





Континентальный кубок





Гомель – Олимп – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)





1:0 – 04:35 Сусло (кудрявцев, Карабанов), ГБ





2:0 – 08:04 Амброжейчик (Чурляев, Ревенко), ГБ





2:1 – 30:48 Редлихс (Широков)





3:1 – 41:37 Кудрявцев (Амброжейчик)







