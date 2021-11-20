"Гомель" с победы стартовал в полуфинале Континентального кубка
Команда Стася одолела рижский Олимп.
Фото: ФХБ
В первом матче полуфинального раунда Континентального кубка Гомель оказался сильнее рижского Олимпа — 3:1.
Уже к девятой минуте Рыси обеспечили себе комфортное преимущество в две шайбы усилиями Николая Сусло и Дмитрия Амброжейчика, пишет Спортарена, которые реализовали большинство.
На экваторе поединка Микелис Редлихс сократил отставание в счете рижан, однако сразу после перерыва Алексей Кудрявцев снял вопросы о победителе.
В 21:30 стартует вторая игра группы F, в которой датский Ольбург сыграет с Шеффилдом.
Континентальный кубок
Гомель – Олимп – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
1:0 – 04:35 Сусло (кудрявцев, Карабанов), ГБ
2:0 – 08:04 Амброжейчик (Чурляев, Ревенко), ГБ
2:1 – 30:48 Редлихс (Широков)
3:1 – 41:37 Кудрявцев (Амброжейчик)
Источник: Влад Воронин
09:38 20/11/2021
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