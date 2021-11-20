+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Гомель" с победы стартовал в полуфинале Континентального кубка

Команда Стася одолела рижский Олимп.

Фото: ФХБ

В первом матче полуфинального раунда Континентального кубка Гомель оказался сильнее рижского Олимпа — 3:1. 

Уже к девятой минуте Рыси обеспечили себе комфортное преимущество в две шайбы усилиями Николая Сусло и Дмитрия Амброжейчика, пишет Спортарена, которые реализовали большинство.
 
На экваторе поединка Микелис Редлихс сократил отставание в счете рижан, однако сразу после перерыва Алексей Кудрявцев снял вопросы о победителе. 

В 21:30 стартует вторая игра группы F, в которой датский Ольбург сыграет с Шеффилдом.

Континентальный кубок

Гомель – Олимп – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

1:0 – 04:35 Сусло (кудрявцев, Карабанов), ГБ

2:0 – 08:04 Амброжейчик (Чурляев, Ревенко), ГБ

2:1 – 30:48 Редлихс (Широков)

3:1 – 41:37 Кудрявцев (Амброжейчик)
Источник: Влад Воронин
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]