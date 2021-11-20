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Сборная Беларуси сохранила 95-е место в рейтинге ФИФА

Команда Кондратьева расположилась между Ливаном и Кыргызстаном.



Сборная Беларуси осталась на 95-м месте в рейтинге национальных сборных ФИФА по итогам ноябрьских матчей.

В этом месяце команда Георгия Кондратьева крупно уступила Уэльсу (1:5) в заключительном поединке группового раунда отбора на чемпионат мира-2022.
 
Также, пишет Спортарена, белорусы обыграли в товарищеской игре Иорданию (1:0).

В отборе на ЧМ-2022 Беларусь заняла последнее в группе и не вышла в плей-офф квалификации. Команда Кондратьева набрали лишь три балла по ходу отборочного цикла.
Источник: Влад Воронин
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