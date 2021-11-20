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Пропавшая теннисистка-чемпионка Пэн Шуай показала свежие снимки в соцсетях

Китайская теннисистка Пэн Шуай впервые после того, как была объявлена пропавшей, опубликовала фотографии в чате WeChat.

Фото: MARK KOLBE/GETTY IMAGES

Репост снимков сделал на своей странице в «Твиттере» журналист китайского государственного канала CGTN Шэнь Шивэй.


В начале ноября одна из лучших теннисисток в истории Китая обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, 2 ноября теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в котором рассказала неприятные подробности своей личной жизни, пишет Чемпионат. 75-летний чиновник является одной из виднейших фигур в политической жизни Китая. После сделанных обвинений Пэн Шуай буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.

WTA, ATP, а также лично первая ракетка мира Новак Джокович потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.
Источник: Елена Чистова
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