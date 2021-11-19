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Норвежский олимпийский чемпион лыжник Крюгер оказался в больнице после нападения собак

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер оказался в больнице.



Норвежский спортсмен подвергся нападению двух собак во время пробежки. По словам Крюгера, два маленьких терьера сначала играли, а затем начали кусать его за ноги. Норвежец отметил, пишет ru.oxu.az, что не сильно испугался, но очень удивился.

Лыжнику пришлось поехать в больницу и обратиться к врачам, которые сделали ему укол от столбняка и назначили антибиотики. Крюгер рассказал, что хозяева собак принесли ему извинения.

Норвежец выиграл две золотые медали на Олимпиаде 2018 года в скиатлоне. Он победил в скиатлоне и в эстафете 4 по 10 километров. Кроме того, на счету Крюгера серебро в гонке на 15 километров.
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