Фото: Владимир Песня / РИА Новости





Российская фигуристка Аделия Петросян прыгнула каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа в произвольной программе на Кубке России в Перми. Трансляция доступна на сайте Первого канала.





Петросян стала первой в истории женского катания, пишет Лента.Ру, кому удалось исполнить четверной риттбергер на соревнованиях. За прокат 14-летняя спортсменка получила 147,15 балла и заняла второе место на турнире, набрав в сумме 213,26 балла. Победительницей стала Софья Муравьева с 216,64 балла. На третьем месте расположилась Софья Самодурова (188,39).





Аделия Петросян тренируется под руководством Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она стала победительницей Кубка России среди юниоров.





Первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официального соревнования стала россиянка Александра Трусова. Она также тренируется под руководством Тутберидзе.



