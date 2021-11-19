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14-летняя ученица Тутберидзе первой в истории выполнила уникальный прыжок

Фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского катания прыгнула четверной риттбергер.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян прыгнула каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа в произвольной программе на Кубке России в Перми. Трансляция доступна на сайте Первого канала.

Петросян стала первой в истории женского катания, пишет Лента.Ру, кому удалось исполнить четверной риттбергер на соревнованиях. За прокат 14-летняя спортсменка получила 147,15 балла и заняла второе место на турнире, набрав в сумме 213,26 балла. Победительницей стала Софья Муравьева с 216,64 балла. На третьем месте расположилась Софья Самодурова (188,39).

Аделия Петросян тренируется под руководством Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она стала победительницей Кубка России среди юниоров.

Первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официального соревнования стала россиянка Александра Трусова. Она также тренируется под руководством Тутберидзе.
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