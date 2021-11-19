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Четыре белоруса претендуют на драфт НХЛ-2022

Центральное скаутское бюро НХЛ обновило список молодых хоккеистов, претендующих на драфт НХЛ в 2022 году.

Иван Жигалов. Фото: hockey.by


Игроки классифицированы по трем категориям: "A" (претенденты на первый раунд), "B" (на 2-3-й раунды) и "C" (на 4-6-й раунды).

В списке за ноябрь есть четыре белоруса. Вратарь "Шербрука" Иван Жигалов (2003) поднялся из категории "С" в категорию "В". В нынешнем сезоне он сыграл в 11 матчах и одержал 9 побед, отразив 89,7% бросков при коэффициенте надежности 2.53, пишет Прессбол со ссылкой на belarushockey.com.

В категории "С" расположились сразу три форварда — это Даниил Боурош, Илья Морозов и Захар Польшаков.

Даниил Боурош (2003) в составе "Руэн-Норанды" из QMJHL набрал 10 (4+6) очков в 16 встречах.

Илья Морозов (2003) за жлобинский "Металлург" в экстралиге провел 6 матчей и набрал 2 (0+2) очка, а в высшей лиге он добавил 29 (7+22) баллов в 13 поединках за "Металлург-2".

Захар Польшаков (2003) в 6 матчах за "Брэндон" заработал 4 (2+2) балла в WHL.

Отметим, что по сравнению с прошлым список центрального скаутского бюро из претендентов на драфт пропал белорусский форвард Егор Клавдиев (2003). В 16 поединках за "Летбридж" в WHL на его счету 7 (5+2) баллов.
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