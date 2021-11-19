В Континентальном кубке — пора полуфинальных матчей. В польском Кракове (группа "E") за две путевки в финал будут бороться местная "Краковия", словацкий "Попрад", казахстанская "Сарыарка" и итальянский "Азиаго". Еще два пропуска в решающий раунд разыграют в квартете "F" в датском Ольборге, где конкуренцию местной дружине составят белорусский "Гомель", британский "Шеффилд" и латвийский "Олимп" из Риги.





Время вспомнить, пишет Прессбол, как наши команды играли в Континентальном кубке. В первую очередь, "Гомель" — единственный белорусский еврокубковый боец кампании-2021/22.





ХОККЕЙНЫЕ ЕВРОКУБКИ





С 1965 года победители национальных первенств стали разыгрывать Кубок европейских чемпионов, трансформировавшийся затем в Кубок Европы. Двадцать раз сильнейшим клубом Старого света становился легендарный московский ЦСКА, трижды — чехословацкий ЗКЛ из Брно, дважды — шведский "Юргорден" из Стокгольма и финский "Йокерит" из Хельсинки.





По разу главный европейский клубный трофей доставался московским "Крыльям Советов", тольяттинской "Ладе", чехословацкому "СОНП Польди" (Кладно), шведскому "Мальме" и финскому ТПС (Турку). Лучшим результатом белорусского клуба в Кубке Европы является 5-е место минского "Тивали" (сезон-1993/94).





На протяжении двух сезонов (1994/95, 1995/96) параллельно Кубку Европы призеры национальных первенств разыгрывали Кубок ИИХФ (Кубок Федерации). Первым его обладателем был уфимский "Салават Юлаев", вторым (и последним) — итальянский "Варезе", в финале взявший верх над магнитогорским "Металлургом" (4:3).





С образованием в 1996 году Евролиги, в которой играли сильнейшие клубы континента, престиж Кубка Европы упал. В сезоне-1996/97 состоялся его последний розыгрыш, победителем которого стала тольяттинская "Лада".





Кстати, решающую шайбу волжан в овертайме финального поединка со шведским МоДо (и, как потом оказалось, последнюю в турнире) забросил белорус Василий Панков. Евролига просуществовала всего четыре сезона. В это время сильнейшими клубами континента становились финский ТПС (Турку), австрийская "Самина" (Фельдкирх) и магнитогорский "Металлург" (дважды).





На смену Кубку Европы пришел Континентальный кубок, который стали разыгрывать призеры национальных первенств. После того как прекратила существование Евролига, Континентальный кубок некоторое время оставался единственным клубным турниром Старого света. Впрочем, в сезоне-2004/05 была попытка реанимировать Кубок европейских чемпионов.





На сей раз турнир был не массовым, как прежде, а элитным. В Санкт-Петербурге четыре года кряду собирались представители шести ведущих европейских держав. Главный приз этого турнира доставался только российским дружинам — омскому "Авангарду", московскому "Динамо", казанскому "Ак Барсу" и магнитогорскому "Металлургу".





В сезоне-2008/09 на смену Кубку европейских чемпионов пришла Лига чемпионов. Впрочем, тогда удалось провести лишь один розыгрыш, в финале которого швейцарский "Цюрих" в двухматчевом противостоянии взял верх над магнитогорским "Металлургом" — 2:2, 5:0.





Спустя шесть лет, с сезона-2014/15, Лига чемпионов возродилась и ныне вместе с Континентальным кубком составляет еврокубковую программу клубов Старого света. Лишь в сезоне-2020/21 из-за коронавируса оба турнира не проводились.





РАЗВЕДКА БОЕМ





Белорусские команды участвуют в Континентальном кубке с сезона-1997/98. Первооткрывателями были минский "Тивали" (начавший турнир с 1/8 финала) и новополоцкий "Полимир" (стартовавший в полуфинале). Первый матч с участием нашего клуба состоялся 19.09.97 в Риге. В этот день в латвийской столице "Тивали" разгромил литовскую "Энергию" из Электреная — 11:2. А автором первой "белорусской" шайбы в Континентальном кубке стал нападающий "Тивали" Павел Деркач. Впрочем, тогда ни "Тивали", ни "Полимиру" стартовый барьер взять не удалось.









Павел Деркач (№ 24, второй справа) - автор первой шайбы белорусов в Континентальном кубке. Фото Александра Шичко





В следующем сезоне (1998/99) матчи Континентального кубка впервые прошли на белорусском льду — в Новополоцке состоялся один из четвертьфинальных турниров. В борьбе с киевскими "Соколом", "Беркутом-ПВО" и эстонским "Кренгольмом" из Нарвы единственная путевка в полуфинал досталась местному "Полимиру", вошедшему в историю как первый белорусский клуб, выигравший групповой турнир.





Впрочем, развить успех новополочане не сумели. В Ярославле, где их соперниками по полуфиналу были местное "Торпедо", омский "Авангард" и дебютант Континентального кубка "Неман", "Полимир" оказался лишь третьими (гродненцы — четвертыми).





9.10.98. 1/4 финала Континентального кубка. Полимир - Беркут-ПВО: атакует Роман Романенко (№25)





В сезоне-1999/00 в турнире впервые выступила минская "Юность", не сумевшая преодолеть стартовый рубеж 1/8 финала. "Неман", как и год назад, начинал с полуфинала, который на сей раз проходил в Казани. В споре с местным "Ак Барсом", тольяттинской "Ладой" и норвежским "Стурхамаром" гродненцы вновь оказались лишь четвертыми.





На следующий год за Континентальный кубок боролся лишь один белорусский клуб — "Минск" (годом позже ставший "Керамином"). Победив в четвертьфинальном этапе, минчане финишировали последними в полуфинальном.





В сезоне-2001/02 минский "Керамин" стал первой белорусской дружиной, сумевшей пройти два раунда: "драконы" поочередно преодолели барьеры 1/8 и 1/4 финала, но в полуфинале сошли с дистанции. А начинавший с четвертьфинала "Неман" вновь финишировал в группе лишь четвертым.





В Континентальном кубке-2002/03 стартовали аж три белорусских клуба (ни до, ни после такого не случалось). Гродненский "Неман" и могилевское "Химволокно" выбыли из борьбы уже в первом раунде (1/4 финала). "Керамину" повезло больше. Начав с уверенной победы в полуфинальной группе, "драконы" стали первой белорусской дружиной, добравшейся до суперфинала. Ну а в январе 2003-го "Керамин" в матче за третье место был разгромлен швейцарским "Лугано" — 0:5.





7-й КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. 2003/04.





Впервые суперфинал Континентального кубка проходил в Беларуси — в гомельском Ледовом дворце. И впервые в нем выступили два белорусских клуба — столичный "Керамин" и "Гомель". Шесть команд были поделены на две группы: "M" — "Руан" (Франция), "Лугано" (Швейцария) и "Гомель" (Беларусь); "N" — "Северсталь" (Череповец, Россия), "Слован" (Братислава, Словакия) и "Керамин" (Минск, Беларусь).





Гомель - обладатель Кубка Беларуси 2003 года. Фото Владимира Шарникова





После круговых турниров в группах соперники в стыковых противостояниях определяли итоговые места. Первый матч в Континентальном кубке гомельчане провели 8.01.04, победив французский "Руан" — 6:2. Первую шайбу "Гомеля" в Континентальном кубке забросил нападающий Виталий Валуй. Дебютировавшим на европейской арене в окружении родных стен гомельчанам сразу же удалось стать соискателем главного трофея. Однако в финале "рыси" уступили "Словану" — 2:6.





Словацкую дружину к этому успеху привел Любомир Покович, позже работавший с минским "Динамо" и входивший в штаб сборной Беларуси. А "Керамин" на гомельском льду финишировал пятым.





СУПЕРФИНАЛ. ГОМЕЛЬ (Беларусь). 8-11 января 2004 года.





МАТЧИ "ГОМЕЛЯ": "Руан" (Франция) — 6:2, "Лугано" (Швейцария) — 3:2, "Слован" (Братислава, Словакия) — 2:6.





ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ "M"

И В Н П Ш О 1. Гомель 2 2 0 0 9-4 4 2. Лугано 2 1 0 1 9-4 2 3. Руан 2 0 0 2 3-13 0





ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ "N"





И В Н П Ш О 1. Слован 2 2 0 0 8-5 4 2. Северсталь 2 1 0 1 11-7 2 3. Керамин 2 0 0 2 4-11 0

11.01. ЗА 5-е МЕСТО. Керамин — Руан — 5:0. . Керамин — Руан — 5:0.





ЗА 3-е МЕСТО. Лугано — Северсталь — 2:1 (ОТ)

ФИНАЛ. Слован — Гомель — 6:2.





"ГОМЕЛЬ": вратари* — Олег Грачев, Виталий Тригубов, защитники — Александр Алексеев, Алексей Денискин, Денис Исаенко, Евгений Кривомаз, Евгений Летов, Павел Микульчик, Владимир Переверзев, Вячеслав Шипило, нападающие — Александр Андриевский, Андрей Андриевский, Вадим Бекбулатов, Владислав Брызгалов, Виталий Валуй, Евгений Есаулов, Сергей Заделенов, Владимир Ильин, Евгений Курилин, Виталий Семенченко, Артем Сенькевич, Алексей Страхов. Главный тренер — Владимир Синицын, тренер — Владимир Соларев.

* вратарь Олег Грачев был заявлен, но не провел ни одного матча.





"ГОМЕЛЬ" (гол + пас): В.Валуй — 4 (4+0), Е.Есаулов — 3 (0+3), А.Алексеев — 2 (2+0), В.Бекбулатов, В.Брызгалов, С.Заделенов, В.Семенченко, А.Сенькевич — по 1 (1+0), Ан.Андриевский, А.Денискин, В.Ильин, Е.Кривомаз, Е.Курилин, А.Страхов — по 1 (0+1).













ДВЕНАДЦАТЬ СУПЕРФИНАЛОВ





Белорусские клубы выходили в решающий раунд (поначалу он именовался суперфиналом, затем стал просто финалом) Континентального кубка двенадцать раз (и четырежды владели этим европейским трофеем — трижды "Юность" и один раз "Неман"). О первых двух попытках вы уже знаете.





Вслед за "Керамином" и "Гомелем" дорожку в суперфинал проторила минская "Юность". Причем дружина Михаила Захарова шла к цели постепенно. Сначала она остановилась на четвертьфинальном рубеже (сезон-2004/05), затем — на полуфинальном (2005/06). И, наконец, в январе 2007-го добралась до суперфинала, который тогда проходил в венгерском Секешфехерваре.





Поочередно одолев финский "Ильвес" (3:2) и местный "Алба Волан" (5:2), минчане в заключительный игровой день встретились с омским "Авангардом", в активе которого были также две победы над теми же соперниками. 7 января 2007-го навсегда вошло в историю белорусского хоккея.





В игровое время битвы с "ястребами" забросить не удалось никому — на табло по-прежнему значились стартовые нули. И лишь в буллитной перестрелке белорусским "медведям" удалось поразить цель — результативной оказалась попытка Игоря Андрющенко. Так "Юность" впервые стала обладателем Континентального кубка.





Однако в следующем турнире "красно-белые" вновь не сумели взять четвертьфинальный барьер.





В сезоне-2008/09 напомнил о себе "Керамин", победивший в полуфинале и в третий раз получивший возможность оспаривать главный трофей. Впрочем, и третья попытка "драконов" оказалась неудачной — три поражения в суперфинале и лишь 4-е место.





Затем вновь на авансцену вышла "Юность". Три года кряду минчане сразу получали место в январском суперфинале. В 2010-м в Гренобле и в 2012-м в Руане дружина Михаила Захарова была второй. А в 2011-м суперфинал Континентального кубка впервые принимала "Минск-Арена". Одолев датский "Сендерюске" (2:1), французский "Руан" (4:2) и британский "Шеффилд" (4:1), "Юность" во второй раз выиграла Континентальный кубок.





В сезоне-2012/13 в турнире дебютировал жлобинский "Металлург". Выиграв полуфинальную группу в норвежском Ставангере, "стальные волки" в донецком суперфинале оказались только вторыми.





Ну а затем после одиннадцатилетнего антракта на евроарену возвратился "Неман". В сезоне-2013/14 гродненцы остановились на полуфинальном рубеже. Но уже в следующем преодолели его и впервые пробились в суперфинал, который в тот год проходил в немецком Бремерхафене.





Начали гродненцы, которых тогда возглавлял Василий Спиридонов, с крупной виктории над французским "Анже" (5:0), затем взяли верх над германским "Фиштауном" (6:2) и казахстанским "Иртышом" из Павлодара (4:3 — бул.). Так "Неман" впервые стал обладателем Континентального кубка и вторым белорусским клубом, добившимся такого успеха.





Затем в борьбу за евротрофей вступил солигорский "Шахтер". Впрочем, "кроты", выходившие на старт дважды (2015/16, 2016/17), так и не сумели преодолеть полуфинальный раунд.





То, что не удалось горнякам, получилось у возвратившейся в Континентальный кубок минской "Юности". В сезоне-2017/18 "медведи" выиграли полуфинал в датском Рунгстеде и вновь получили место в финальном турнире, который на сей раз принимала столичная "Чижовка-Арена".





Последовательно одолев итальянский "Риттен" (2:1), британский "Шеффилд" (5:4) и казахстанский "Номад" из Астаны (5:2), команда Михаила Захарова в третий раз стала обладателем Континентального кубка!





22-й КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. 2018/19.

1/2 ФИНАЛА. ГРУППА "D". ЛИОН (Франция). 16-18 ноября 2018 года.





После пятнадцатилетнего перерыва на евроарену возвратился "Гомель". Сначала "рыси" отправились во французский Лион, где разыгрывались два пропуска в финальный квартет. Которые в итоге достались казахстанскому "Арлану" и белорусскому "Гомелю".





МАТЧИ "ГОМЕЛЯ": "Курбадс" (Рига, Латвия) — 6:2, "Лион" (Франция) — 2:1, "Арлан" (Кокшетау, Казахстан) — 0:3.





ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА





И В ВО ПО П Ш О 1. Арлан 3 1 2 0 0 9-4 7 2. Гомель 3 2 0 0 1 8-6 6 3. Курбадс 3 1 0 1 1 8-12 4 4. Лион 3 0 0 1 2 4-7 1

Спустя пятнадцать лет гомельчане вновь получили шанс поспорить за главный трофей Континентального кубка. Но если в 2004-м они оказались от него буквально в шаге (напомним, тогда "рыси" в финальном поединке уступили братиславским "орлам" из "Слована" — 2:6), то нынче — на почтительном расстоянии. Слишком уж невезучим оказался лед Белфаста для белорусской дружины. Потерпев три крупных поражения, гомельчане оставили мечты о Континентальном кубке до лучших времен. Спустя пятнадцать лет гомельчане вновь получили шанс поспорить за главный трофей Континентального кубка. Но если в 2004-м они оказались от него буквально в шаге (напомним, тогда "рыси" в финальном поединке уступили братиславским "орлам" из "Слована" — 2:6), то нынче — на почтительном расстоянии. Слишком уж невезучим оказался лед Белфаста для белорусской дружины. Потерпев три крупных поражения, гомельчане оставили мечты о Континентальном кубке до лучших времен.





ФИНАЛ. БЕЛФАСТ (Великобритания). 11-13 января 2019 года.





МАТЧИ "ГОМЕЛЯ": "Белфаст" (Великобритания) — 0:5, "Арлан" (Кокшетау, Казахстан) — 2:8, "Катовице" (Польша) — 0:5.





ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА





И В ВО ПО П Ш О 1. Арлан 3 2 1 0 0 15-6 8 2. Белфаст 3 2 0 1 0 11-5 7 3. Катовице 3 1 0 0 2 9-8 3 4. Гомель 3 0 0 0 3 2-18 0

"ГОМЕЛЬ": вратари — Роман Бобарико, Алексей Мерзлов, защитники — Евгений Горанин, Александр Еронов, Егор Иванов, Илья Летов, Максим Магалецкий, Михаил Прус, Егор Рублев, Александр Сырей, Никита Труханов, нападающие — Александр Жидких, Илья Жуковский, Денис Зайчик, Кирилл Куцырь, Андрей Колосов, Дмитрий Колышкин, Павел Мусиенко, Андрей Перегуда, Александр Семочкин, Егор Степанов, Николай Сусло, Евгений Соломонов, Антон Точилов, Евгений Хузеев, Никита Юрченко. Главный тренер — Олег Хмыль, тренеры — Дмитрий Панцырев, Андрей Пчеляков, Александр Шумидуб. : вратари — Роман Бобарико, Алексей Мерзлов, защитники — Евгений Горанин, Александр Еронов, Егор Иванов, Илья Летов, Максим Магалецкий, Михаил Прус, Егор Рублев, Александр Сырей, Никита Труханов, нападающие — Александр Жидких, Илья Жуковский, Денис Зайчик, Кирилл Куцырь, Андрей Колосов, Дмитрий Колышкин, Павел Мусиенко, Андрей Перегуда, Александр Семочкин, Егор Степанов, Николай Сусло, Евгений Соломонов, Антон Точилов, Евгений Хузеев, Никита Юрченко. Главный тренер — Олег Хмыль, тренеры — Дмитрий Панцырев, Андрей Пчеляков, Александр Шумидуб.









"ГОМЕЛЬ" (гол + пас): Е.Соломонов — 6 (3+3), Н.Сусло — 4 (2+2), А.Жидких, А.Сырей — по 2 (1+1), П.Мусиенко, Е.Хузеев — по 2 (0+2), А.Колосов, М.Прус, А.Точилов — по 1 (1+0), А.Еронов, Д.Зайчик, И.Летов — по 1 (0+1).









ВТОРАЯ ПОПЫТКА "НЕМАНА"





Пока последним белорусским представителем в Континентальном кубке был "Неман", оспаривавший этот трофей в сезоне-2019/20 (напомним, турнир-2020/21 не проводился из-за "ковида"). Сначала дружина Сергея Пушкова выиграла полуфинальный турнир в Кракове и вместе с хозяевами (пропусков в финальный раунд было два) получила право во второй раз побороться за главный приз. Финальный квартет на сей раз собрался в датском Войенсе. Начав с победы над польской "Краковией" (2:0), гродненцы затем уступили датскому "Сендерюске" (3:4 — ОТ) и британскому "Ноттингему" (3:4). В итоге "Неман" оказался только третьим.





ЦИФРЫ И ФАКТЫ





* За почти четвертьвековую историю Континентального кубка в нем участвовали девять белорусских клубов: минские "Тивали", "Юность" и "Керамин", новополоцкий "Полимир", гродненский "Неман", могилевское "Химволокно", "Гомель", жлобинский "Металлург" и солигорский "Шахтер".





* Главный трофей Континентального кубка белорусские дружины завоевывали четыре раза. Трижды это удавалось столичной "Юности" (2007, 2011, 2018), один раз титулом владел гродненский "Неман" (2015).





* В финальных турнирах Континентального кубка (ранее они именовались суперфиналами) играло пять белорусских команд. Чаще всех это удавалось "Юности" — пять раз. Трижды дружина Михаила Захарова брала главный приз (2007, 2011, 2018) и дважды была второй (2010, 2012). Трижды в суперфиналах играл минский "Керамин" (в 2003-м — 4-е место, в 2004-м — 5-е и в 2009-м — опять 4-е). По два раза титул оспаривали "Гомель" (в 2004-м — 2-е место и в 2019-м — 4-е) и гродненский "Неман" (в 2015-м — 1-е место и в 2020-м — 3-е), один раз — жлобинский "Металлург" (в 2013-м — 2-е место).





* На белорусском льду состоялись два четвертьфинальных (Новополоцк-1998, Минск-2005), два полуфинальных (Новополоцк-1997, Минск-2006) турнира и три суперфинала (Гомель-2004, Минск-2011, Минск-2018) Континентального кубка.





* Гомельские "рыси" дважды участвовали в Континентальном кубке — в сезонах-2003/04 и 2018/19. Всего на их счету 9 еврокубковых игр: 4 победы и 5 поражений, шайбы 21-34.





* Самые крупные победы гомельчан — 6:2 (8.01.04 — "Руан" Франция, 16.11.18 — "Курбадс" Латвия).





* Самое крупное поражение — 2:8 (12.01.19 — "Арлан" Казахстан).





* Наибольшее количество игр в Континентальном кубке (по 6) в рядах "Гомеля" провели Евгений Горанин, Егор Иванов, Илья Жуковский, Денис Зайчик, Андрей Колосов, Кирилл Куцырь, Илья Летов, Максим Магалецкий, Павел Мусиенко, Александр Семочкин, Евгений Соломонов, Николай Сусло, Антон Точилов и Евгений Хузеев.





* В 2004 году в домашнем суперфинале в рядах "Гомеля" выходил на лед защитник Евгений Летов. Спустя пятнадцать лет, в сезоне-2018/19, в "рысьей" шкуре на европейской арене появился его сын Илья. И тоже защитник.





* Лучшими бомбардирами гомельчан в Континентальном кубке являются Евгений Соломонов — 6 (3+3), Николай Сусло — 4 (2+2) и Виталий Валуй — 4 (4+0).





* Главные снайперы "рысей" на евроарене: Виталий Валуй — 4 шайбы и Евгений Соломонов — 3.





* Лучшие пасующие: Евгений Есаулов и Евгений Соломонов — по 3 голевые передачи.





* Наибольшее количество штрафных минут в составе "Гомеля" в Континентальном кубке набрал Павел Мусиенко — 20.





* Четыре очка за матч (2+2) на евроарене набрал Евгений Соломонов в поединке с латвийским "Курбадсом" (16.11.18).





* По две шайбы за игру забросили защитник Александр Алексеев и нападающий Виталий Валуй. Оба отличились во встрече с латвийским "Курбадсом" (16.11.18).





* По две голевые передачи за матч сделали Евгений Соломонов и Евгений Хузеев. Оба — в том же поединке с "Курбадсом" (16.11.18).





* Наибольшее количество штрафных минут за матч набрал Павел Мусиенко — 14 в игре с польским "Катовице" (13.01.19).





* В матчах Континентального кубка у "Гомеля" было три капитана: Андрей Андриевский, Александр Сырей и Александр Семочкин. Каждый из них провел в этой роли по три игры.





После того как минская "Юность" осталась за бортом Лиги чемпионов, единственной белорусской дружиной в нынешнем еврокубковом сезоне оказался "Гомель", который в третий раз выступит в Континентальном кубке.





Заметим, в двух предыдущих своих еврокампаниях "рыси" неизменно играли в финальном турнире. В первом случае (в сезоне-2003/04) гомельчане, как хозяева, сразу попали в суперфинал. Во втором (в сезоне-2018/19) в квартет сильнейших им пришлось пробиваться через полуфинальный раунд…



























