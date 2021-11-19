







Пресс-служба БФЛА опубликовала подробный отчет о прениях сторон. Из него следует, что оценка результата, который был достигнут сборной Беларуси по легкой атлетике в Токио, кардинально разнилась.





Главный тренер национальной сборной — Юрий Моисевич — подвел итоги главного старта - Олимпийских игр в Токио.





Юрий Викентьевич обратил внимание, пишет Прессбол, что для многих стран, даже из числа мировых лидеров, минувшая Олимпиада стала непростым вызовом. Многие ухудшили результаты по сравнению с предыдущими Играми — в Рио-де-Жанейро. Снижение количества и качества завоеванных наград связано с увеличением конкуренции со стороны стран, прежде не добивавшихся успехов на международной легкоатлетической арене. Во многом это стало результатом привлечения иностранных специалистов для работы с лидерами.





Белорусские спортсмены, по словам Моисевича, справились с задачей по завоеванию медалей. Порядка 6-7 из них имели реальные шансы на награды. В итоге на пьедестал, напомним, поднялся лишь Максим Недосеков, повторивший национальный рекорд и завоевавший бронзовую награду. Причем эту высоту спортсмен покорял несколько раз в течение года.





Лучший результат среди европейских спортсменок показала в марафонском беге Ольга Мазуренок. Алексей Котковец занял шестое место в метании копья, превысив планировавшийся для него результат.





Восьмое место в результатом 4,50 заняла прыгунья с шестом Ирина Жук, которой не удалось достичь поставленных ей задач. Равно как не смогла реализовать амбиции метательница копья Татьяна Холодович, которая не показала даже собственного среднего результата. Толкательница ядра Алена Дубицкая, по словам главного тренера, также оказалась не готовой к тому, чтобы конкурировать за медали Олимпиады. Перегрузилась на этапе подготовки к Играм и прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова. Не сумел сохранить место в лидирующей группе ходок Дмитрий Дюбин, которого подвело здоровье.





При этом, после долгого перерыва на Олимпиаде сумела выступить белорусская эстафетная команда на дистанции 4х400 метров, что стало результатом работы, которая велась в белорусской атлетике на протяжении последних двух с половиной лет.





Итоги выступления белорусских атлетов в Токио были проанализированы. Выделены основные ошибки, допущенные на этапе подготовки. Отмечен недостаток в обеспечении новейшими медицинскими препаратами, но при этом важное влияние оказала и недостаточная стрессоустойчивость спортсменов и недостаточная внутренняя конкуренция в отдельных видах, а также отсутствие высококвалифицированных тренеров. За последние 5-10 лет по различным причинам ушли более 50 опытнейших, но и возрастных, тренеров.





— Подводя итоги, можно заметить, что плановые результаты выполнило большинство из отобравшихся в Токио спортсменов, — констатировал Моисевич.





Со своей оценкой результатов — как спортивных, так и организационных — выступили и руководители спортивной отрасли.





Отвечая на вопрос министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, напомнившего, в числе прочего, о медальном плане на Игры, Юрий Моисевич подчеркнул, что выступление национальной сборной по легкой атлетике можно признать успешным, а разница в финансировании и эффективности вкладываемых в результаты спортсменов средств объясняется спецификой вида спорта.





Тем не менее, по словам Ковальчука, результаты легкоатлетов и эффективность вкладываемых в этот вид спорта средств вызывают вопросы и обеспокоенности. Обозначенные министром проблемы нашли отклик и во время голосования: итоги выступления белорусской сборной на Олимпиаде в Токио были признаны [президиумом БФЛА] неудовлетворительными.





Подтвердили оценку и цифры, приведенные в выступлении заместителем министра спорта и туризма Александром Бараулей. 30 белорусских спортсменов приняли участие в 23 видах программы. Меньше, чем 47 человек, выступавших на Играх в Пекине в 2008 году, но также немало.





Самой представительной оказалась группа метателей. При этом только 2 из 10 спортсменов частично сумели выполнить плановое задание. Спринт представляли шестеро спортсменов, из которых двое не выполнили планы. Прыжки представляли четверо, из которых лишь Максим Недосеков полностью выполнил плановую установку. Никто из пятерых ходоков не сумел дойти до плана, из двух марафонок до плановых рубежей добежала только Ольга Мазуренок.





Легкая атлетика должна была принести три медали, но в итоге завоевала лишь одну. Частично выполнили задание 8 спортсменов, остальные выступили неудовлетворительно. Барауля отметил, что с 2008 по 2021 год медальные результаты на международных стартах белорусские спортсмены имели лишь в 6 видах легкой атлетики у мужчин и 11 — у женщин. 30 из дисциплин легкой атлетики не приносили результатов вовсе, что, по словам заместителя министра, должно быть учтено при планировании финансирования и выстраивании работы в будущем.































