+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Известный белорусский хоккеист рассказал, зачем играет в команде Лукашенко. Вот его мотивация

Самый результативный белорусский игрок в истории НХЛ и экс-капитан хоккейной сборной Михаил Грабовский признался, что, выступая за команду Александра Лукашенко, вспоминает профессиональную карьеру.



 
«Играть за президента – это большая честь для меня. А во-вторых – когда я выхожу на лед, я чувствую себя игроком, вспоминаю, как играл раньше. Получаю удовольствие от забитых голов и от эмоций, которые, к сожалению, уже никогда не испытаю, как профессиональный игрок», – рассказал Грабовский в интервью Smartpress. 
 
Грабовский – генеральный менеджер белорусских хоккейных сборных. В НХЛ он играл за «Монреаль», «Торонто», «Вашингтон» и «Нью-Йорк Айлендерс», став самым результативным белорусом в истории лиги. В 2016-м нападающий получил сотрясения мозга, из-за которого больше не вышел на лед как профессиональный игрок и через два года объявил о завершении карьеры.
 
Хоккеист не раз выступал в составе команды Александра Лукашенко. Ради ее матча на любительском Рождественском турнире в 2020 году Грабовский уехал с официальной игры минского «Динамо», в котором работал тренером, не дождавшись финальной сирены.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]