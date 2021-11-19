







«Играть за президента – это большая честь для меня. А во-вторых – когда я выхожу на лед, я чувствую себя игроком, вспоминаю, как играл раньше. Получаю удовольствие от забитых голов и от эмоций, которые, к сожалению, уже никогда не испытаю, как профессиональный игрок», – рассказал Грабовский в интервью Smartpress.

Грабовский – генеральный менеджер белорусских хоккейных сборных. В НХЛ он играл за «Монреаль», «Торонто», «Вашингтон» и «Нью-Йорк Айлендерс», став самым результативным белорусом в истории лиги. В 2016-м нападающий получил сотрясения мозга, из-за которого больше не вышел на лед как профессиональный игрок и через два года объявил о завершении карьеры.

Хоккеист не раз выступал в составе команды Александра Лукашенко. Ради ее матча на любительском Рождественском турнире в 2020 году Грабовский уехал с официальной игры минского «Динамо», в котором работал тренером, не дождавшись финальной сирены.