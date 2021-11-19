



По уже взятой традиции после заключительного в сезоне матча национальной команды football.by подводит некоторые любопытные статистические итоги.

11 матчей провела сборная Беларуси в этом году. Три из них носили товарищеский характер, а восемь — официальный. Одержано две победы, зафиксирована одна ничья, восемь встреч завершились поражениями.





Примечательно, что в спаррингах наша команда была куда успешнее, нежели в более важных поединках: +1=1-1. Соответственно, в официальных играх баланс следующий: +1=0-7.





Обращает на себя внимание такая деталь: лишь четвертый раз в истории за год наша "националка" проиграла аж восемь раз — прежде такое случалось в 1997-м, 2017-м и 2019-м. Тенденция, однако, наметилась в последнее время — провалить каждый нечетный сезон.





1 — именно столько голов коллектив сперва Михаила Мархеля, а затем Георгия Кондратьева забил в 2021-м в гостях. Поскольку все три "товарняка" белорусы проводили в родных стенах, то тут в зачет идут только официальные матчи.





И здесь до последнего существовал риск остаться на унизительном "сухом" пайке вовсе. Если бы не точный удар головой от Концевого на 87-й минуте противостояния со сборной Уэльса, когда уже соперник потерял всякий интерес к игре и перестал защищать свои владения любой ценой.





Ну и о средней результативности: в целом она составила 0,91 мяча за игру, если без учета спаррингов — 0,88.





10 матчей кряду сборная не могла оставить ворота на замке. Чрезвычайно близок был антирекордный показатель 2007 года, когда команда также провела 11 встреч и ни разу не могла "засушить" соперника. Благо не случился. На стадионе "Динамо" иорданские футболисты Павла Павлюченко огорчить не сумели.





41 — такое количество футболистов задействовали в 11 встречах главные тренеры национальной дружины. Что есть примерно средняя цифра для отдельного года за всю историю суверенитета — никаких аномалий.





В абсолютно каждом матче выходил на поле только один человек — полузащитник минского "Динамо" Владислав Климович. Причем в семи случаях оказывался среди одиннадцати первых, а в четырех — поднимался из резерва.





Из прочих исполнителей самым востребованным явился хавбек казахстанской "Астаны" Макс Эбонг — 10 игр.





Забавный нюанс касается форварда московского "Локомотива" Виталия Лисаковича: все восемь официальных поединков он начинал в "старте", а в спаррингах не появлялся на газоне даже со скамейки запасных.

7 игроков дебютировали в нынешнем сезоне в майке национальной сборной. Это меньше, чем в позапрошлом (11), но больше, нежели в минувшем (6).





Перечислим каждого: Руслан Лисакович ("Ислочь"), Вадим Побудей и Андрей Соловей (оба — "Гомель"), Данила Нечаев (БАТЭ), Артем Рахманов и Артем Концевой (оба — "Рух") и Руслан Хадаркевич ("Шахтер").





Констатируем нехарактерный факт: Рахманов провел первый поединок за главную команду страны в возрасте аж 31 года!





9 спортсменов делегировал в завершающемся сезоне в ростер Мархеля и Кондратьева солигорский "Шахтер". По этому показателю горняки, защитившие прошлогодний титул чемпионов страны, стали самой популярной командой, к которой обращались рулевые "националки".





Сергей Черник, Роман Бегунов, Александр Сачивко, Никита Корзун, Игорь Стасевич, Глеб Шевченко, Максим Скавыш, Руслан Хадаркевич и Юрий Кендыш. Следом после солигорцев в этом ряду упомянем минское "Динамо" и "Рух": из их рядов призывались по семь футболистов.





6! Да-да, именно столько исполнителей в 11 поединках выводили команду на матчи с капитанской повязкой. Чаще всего это делал вратарь "Шахтера" Сергей Черник, которому подобное право доверяли трижды. По два раза бремя несли еще один горняк Игорь Стасевич, Максим Скавыш (первый раз, будучи еще представителем борисовского БАТЭ, второй раз — "Шахтера"), а также полузащитник "желто-синих" Евгений Яблонский. Еще по разу в данном качестве выступали Сергей Кисляк из минского "Динамо" и нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович.

3 мяча забил за национальную сборную в 2021-м Виталий Лисакович — и благодаря этому стал в календарном году ее лучшим бомбардиром. Помимо этого, в его активе и два ассистентских балла, если за таковые считать факт заработанного пенальти. Итого — 3+2 по системе "гол + пас".





В этой номинации нападающий также лучший. Помимо Лисаковича, отметим еще трех футболистов, которые завершают сезон, имея более одного очка (здесь не разделяем, речь о товарищеских матчах или официальных).





Это Павел Савицкий (2+0), Евгений Яблонский (1+1) и Николай Золотов (0+2). Отдельно упомянем Дениса Лаптева. Он довел количество матчей, проведенных в составе сборной, до отметки 31, причем до сих пор счет гола в ее составе так и не открыл.





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Все матчи сборной в 2021 году





БЕЛАРУСЬ — ГОНДУРАС — 1:1





Голы: 1:0 — Савицкий (22, пас — Лаптев). 1:1 — Александер Лопес (45, со штрафного).





БЕЛАРУСЬ (4-2-3-1): Павлюченко — Юзепчук (Нечаев, 46), Швецов, Павловец, Поляков — Кисляк (к) (Климович, 46), Маевский (Кендыш, 72) — Эбонг (Бахар, 46), Сигневич (Подстрелов, 82), Савицкий (Д.Антилевский, 62) — Лаптев.





ГОНДУРАС (4-3-3): Менхивар — Кевин Альварес (Майлор Нуньес, 87), Марсело Перейра, Фигероа (к), Диего Родригес — Дейби Флорес, Александер Лопес (Акоста, 82), Веласкес — Элис, Бенгтсон (Бенгуче, 87), Рубио Торо (Вальтер Мартинес, 73).





БЕЛАРУСЬ — ЭСТОНИЯ — 4:2





Голы: 0:1 — Аниер (31, пас — Лиландер). 1:1 — Лисакович (45, с пенальти за снос Эбонга). 1:2 — Аниер (55, пас — Ващук). 2:2 — Кендыш (64, пас — Стасевич, со штрафного). 3:2 — Савицкий (81). 4:2 — Лисакович (83, пас — Кисляк, со штрафного).





БЕЛАРУСЬ (4-4-2): Гутор — Юзепчук, Наумов, Бордачев, Золотов — Эбонг (Савицкий, 58), Кендыш (Климович, 87), Яблонский (Сигневич, 58), Стасевич (к) — Лисакович (Бахар, 85), Лаптев (Кисляк, 46).





ЭСТОНИЯ (3-4-1-2): Игонен — Пюрг, Кууск, Паскочий (Кирсс, 87) — Аллику, Поом, Ващук, Лиландер (Ыйгус, 62) — Васильев (к) — Саппинен (Пури, 79), Аниер.

Минск. 27 марта. Стадион "Динамо". 3611 зрителей. Начало в 20.00.





БЕЛЬГИЯ – БЕЛАРУСЬ – 8:0





Бельгия (3-4-2-1): Миньоле – Алдервейрелд, Денайер (Бойата, 46), Вертонген (к) (Дендонкер, 64) – Мёнье, Прат (Тилеманс, 71), Ванакен, Т.Азар – Троссар, Доку (Янузай, 77) – Бачуайи (Бентеке, 64).





Беларусь (5-4-1): Гутор – Подстрелов (Сигневич, 46), Павловец, Наумов, Поляков, Юзепчук – Стасевич (к), Кисляк (Маевский, 61), Кендыш (Бахар, 87), Эбонг (Савицкий, 46) – Лисакович (Климович, 74).





Голы:. 1:0 – Бачуайи (14, пас – Доку), 2:0 – Ванакен (17, пас – Мёнье), 3:0 – Троссар (38, пас – Ванакен), 4:0 – Доку (42, пас – Прат), 5:0 – Прат (49, пас – Бачуайи), 6:0 – Бентеке (70, пас – Алдервейрелд), 7:0 – Троссар (76, пас – Доку), 8:0 – Ванакен (89, пас – Янузай).





Лёвен. 30 марта. Стадион «Ден Дрееф». Без зрителей. Начало в 20.45.





БЕЛАРУСЬ — АЗЕРБАЙДЖАН — 1:2 (0:0)





БЕЛАРУСЬ (4-2-3-1): Павлюченко — Золотов (Г.Шевченко, 76), Швецов, Хадаркевич, Володько — Быков (В.Климович, 70), Яблонский — Д.Антилевский (Подстрелов, 76), Эбонг (Седько, 83), Печенин (Юзепчук, 46) — Скавыш (к) (Ан.Соловей, 83).





АЗЕРБАЙДЖАН (3-5-2): Балаев — Б.Гусейнов, Хагверди, Кривоцюк (Ахмедзаде, 68) — Медведев (к), Махмудов (Нуриев, 75), Гараев (Мустафаев, 75), Т.Байрамов (Исаев, 75), Салахлы — Алескеров (Джафаркулиев, 68), Горбани (Шейдаев, 68).





ГОЛЫ: 1:0 — Скавыш (56, пас — Золотов). 1:1 — Б.Гусейнов (73). 1:2 — Шейдаев (90+1, пас — Джафаркулиев).





МИНСК. 2 июня. Стадион "Динамо". Начало в 19.00.





ЧЕХИЯ — БЕЛАРУСЬ — 1:0





ЧЕХИЯ (4-2-3-1): Вацлик — Цоукал, Голеш, Калас, Матею — Крал (Садилек, 63), Соучек — Янкто (Змргал, 77), Барак (Тецл, 90+4), Гложек (Пешек, 78) — Долежал (Выдра, 63).





БЕЛАРУСЬ (5-4-1): Черник — Бегунов, Рахманов, Швецов (Скавыш, 89), Сачивко, Золотов (Шевченко, 85) — Эбонг (Концевой, 89), Климович (Быков, 64), Корзун, Д.Антилевский (Юзепчук, 64) — В.Лисакович.





Гол: 1:0 — Барак (34, пас — Гложек).





Острава. 2 сентября. Местски стадион. 7218 зрителей. Начало в 20.45.





БЕЛАРУСЬ — УЭЛЬС — 2:3 (2:1)





БЕЛАРУСЬ (5-4-1): Черник (к) — Бегунов (Г.Шевченко, 78), Хадаркевич, Швецов, Сачивко, Золотов — Эбонг (Подстрелов, 73), В.Климович, Быков, Седько (Юзепчук, 73) — В.Лисакович (Скавыш, 90).





УЭЛЬС (4-2-3-1): Дэнни Уорд — Гантер (к), Мефам, Джейми Лоуренс, Бен Дэвис — Аллен, Моррелл — Бейл (к), Бреннан Джонсон (Джонатан Уильямс, 63), Дэниэл Джеймс — Колвилл (Харрис, 57).





Голы: 0:1 — Бейл (5, с пенальти за фол против Бейла). 1:1 — В.Лисакович (29, с пенальти за фол против Золотова). 2:1 — Седько (30, пас — В.Лисакович). 2:2 — Бейл (69, с пенальти). 2:3 — Бейл (90+3, пас — Дэниэл Джэймс).





Казань (Россия). 5 сентября. Стадион "Центральный". Начало в 16.00.





БЕЛАРУСЬ — БЕЛЬГИЯ — 0:1 (0:1)





БЕЛАРУСЬ (5-3-1-1): Черник — Шевченко (Бегунов, 81), Швецов, Рахманов, Сачивко, Золотов (Подстрелов, 81) — Быков, Р.Лисакович (Эбонг, 70), Климович — Скавыш (Седько, 70) — В.Лисакович.





БЕЛЬГИЯ (3-4-3): Кастелс — Алдервейрелд, Бойята, Денайер — Салемакерс (Фокет, 84), Прат, Тилеманс, Кастань — Троссар (Эден Азар, 60), Бачуаи (Дендонкер, 84), Лукебакио (Бентеке, 76).





Гол: 0:1 — Прат (33, пас — Салемакерс).





ЭСТОНИЯ — БЕЛАРУСЬ — 2:0 (0:0)





ЭСТОНИЯ (3-4-1-2): Хейн – Кууск, Тамм, Метс – Паскочий (Каласте, 87), Крейда, Кяйт, Синявский (Тенисте, 80) – Васильев – Аниер (Оямаа, 80), Сорга (Зенёв, 69).





БЕЛАРУСЬ (3-5-2): Павлюченко – Селява, Юденков, Бордачев (Побудей, 66) – Бегунов (Д.Антилевский 81), Быков, Яблонский (Р.Лисакович, 81), Климович, Шевченко (Печенин, 66) – В.Лисакович, Соловей (Седько, 46).





Голы: 1:0 – Сорга (58, пас – Аниер), 2:0 – Зенёв (90+3, пас – Тенисте).





БЕЛАРУСЬ — ЧЕХИЯ — 0:2 (0:1)





БЕЛАРУСЬ (4-2-3-1): Павлюченко — Бегунов, Селява (Садовничий, 46), Юденков, Печенин — В.Климович (Ан.Соловей, 78), Быков — Седько, Эбонг, Д.Антилевский (Р.Лисакович, 68) — В.Лисакович (к).





ЧЕХИЯ (4-2-3-1): Вацлик — Виснер, Челюстка, Зима, Матею — Садилек (Змрхал, 88), Соучек (к) — Пешек (Копиц, 81), Гложек (Кухта, 88), Выдра (Павелка, 46) — Шик (Крал, 90+2).





Голы: 0:1 — Шик (22, пас — Садилек). 0:2 — Гложек (65, пас — Шик).





Казань (Россия). 11 октября. Стадион "Центральный". Без зрителей. Начало в 21.45.





УЭЛЬС — БЕЛАРУСЬ — 5:1 (2:0)





УЭЛЬС (4-4-2): Уорд (Хеннесси, 90+1) — Ампаду, Родон, Бен Дэвис, Неко Уильямс — Коннор Робертс, Рэмзи (Моррелл, 71), Джо Аллен, Харри Уилсон — Бэйл (Бреннан Джонсон, 46), Дэниэл Джеймс (Тайлер Робертс, 76).





БЕЛАРУСЬ (5-4-1): Черник — Золотов (Юзепчук, 71), Швецов, Наумов, Юденков (Концевой, 82), Печенин — Климович (Эбонг, 71), Яблонский, Селява, Седько (Д.Антилевский, 60) — В.Лисакович (Бахар, 81).





Голы: 1:0 — Рэмзи (2). 2:0 — Неко Уильямс (20, пас — Бэйл). 3:0 — Рэмзи (50, с пенальти). 4:0 — Бен Дэвис (77, пас — Харри Уилсон). 4:1 — Концевой (87, пас — Яблонский). 5:1 — Коннор Робертс (89, пас — Харри Уилсон).





Кардифф. 13 ноября. Стадион "Кардифф Сити". 22.45.





БЕЛАРУСЬ — ИОРДАНИЯ — 1:0 (1:0)





БЕЛАРУСЬ (4-4-1-1): Павлюченко — Шевченко, Швецов, Юденков, Золотов — Юзепчук (Эбонг, 70), Селява (Р.Лисакович, 78), Е.Яблонский (к), А.Концевой (Седько, 70) — В.Климович — Бахар (Ан.Соловей, 63).





ИОРДАНИЯ (4-2-3-1): Язид Абулайя — Эхсан Хаддад, Абдалла Насиб (Хади Аль-Хурани, 86), Мохаммад Аль-Думейри (к), Мохаммад Абу Хаш — Баха Абдельрахман, Раджаеи Фадель Хасан (Баха Файсаль, 46) — Ахмад Хайкаль (Анас Хаммад, 62), Ахмад Исрайвах (Ясин Аль-Бакхит, 46), Махмуд Аль-Марди (Ибрахим Сами, 46) — Халед Аль-Дарадрех (Язан Аль-Наймат, 72).





ГОЛ: 1:0 — Е.Яблонский (20, пас — В.Климович).





МИНСК. 16 ноября. Стадион "Динамо". 1120 зрителей (22324). Начало в 20.00.