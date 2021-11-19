Беларуска Динара Алимбекова выиграла контрольный спринт в австрийском Обертиллахе. Олимпийская чемпионка допустила один промах на "лежке".





Второй стала Анна Сола с двумя неточными выстрелами в пассиве, тройку замкнула еще одна олимпийская чемпионка Ирина Лещенко — у нее один промах.





В гонке, помимо беларусок, принимали участие спортсменки из Австрии, Болгарии и США.





Мужчины и женщины соревновались на трассе одновременно. Биатлонистки не бежали штрафные круги: за каждый промах они получали 24 секунды штрафа, отмечает журналист Руслан Васильев в телеграме.





Обертиллах. Контрольный спринт. Женщины





1. Динара Алимбекова (1+0)

2. Анна Сола (1+1) +20,7

3. Ирина Лещенко (0+1) +53,3...

10. Елена Кручинкина (0+2)...

13. Ирина Кручинкина (1+2)















