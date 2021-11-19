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Алимбекова выиграла контрольный спринт в Обертиллахе

Сола стала второй

Беларуска Динара Алимбекова выиграла контрольный спринт в австрийском Обертиллахе. Олимпийская чемпионка допустила один промах на "лежке". 

Второй стала Анна Сола с двумя неточными выстрелами в пассиве, тройку замкнула еще одна олимпийская чемпионка Ирина Лещенко — у нее один промах. 

В гонке, помимо беларусок, принимали участие спортсменки из Австрии, Болгарии и США. 

Мужчины и женщины соревновались на трассе одновременно. Биатлонистки не бежали штрафные круги: за каждый промах они получали 24 секунды штрафа, отмечает журналист Руслан Васильев в телеграме.

Обертиллах. Контрольный спринт. Женщины

1. Динара Алимбекова (1+0)
2. Анна Сола (1+1) +20,7
3. Ирина Лещенко (0+1) +53,3...
10. Елена Кручинкина (0+2)...
13. Ирина Кручинкина (1+2)
Источник: pressball.by
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