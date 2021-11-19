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Бойцы ММА подрались во время интервью в Минске

Российский боец смешанных единоборств Мухомад Вахаев и его оппонент из США Тони Джонсон подрались во время интервью перед турниром АСА 132

Видео происшествия было опубликовано в официальном аккаунте промоушена в Instagram.


Самыми важными событиями вечера боев в Минске станет чемпионское противостояние. Так, атлет из США Тони Джонсон (весовая категория 120 килограммов) проведет защиту титула против россиянина Мухомада Вахаева.

В четверг во время интервью Вахаев заявил, что американец оскорбил и задел его и брата. За что потребовал извинений, которых не последовало и россиянин атаковал Джонсона, повалив его на пол. Потасовку оперативно прервали сотрудники АСА.

Джонсон в свое время побеждал россиянина Александра Волкова, свел вничью противостояния с Александром Емельяненко.

Пояс ACA Джонсон завоевал в ноябре 2020 года, отправив в нокаут поляка Даниэля Омельянчука на первой минуте боя. Вахаев же идет на серии из восьми побед, пять из которых он одержал досрочно.

Кроме того, среди белорусских спортсменов свои силы проверят Дмитрий Романов (61,7) и Андрей Калечиц (57,2).

Всего на турнире ожидается 14 поединков с бойцами из 11 стран мира. 
Источник: sputnik.by
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