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Похороны Ковбы пройдут в Самаре

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко выразил соболезнования в связи со смертью Дениса Ковбы.



Невосполнимая утрата. Мы с Денисом оба из Витебска, знакомы с детства. Вместе играли за сборную Беларуси, успели поработать в "Крыльях". Денис был очень светлым и добрым человеком, классным игроком — на поле всегда отдавался на сто процентов. Его вклад в историю "Крыльев" огромен. Тяжело поверить, что Денис ушел так рано.

Похороны Ковбы пройдут в Самаре. "Крылья" окажут всю необходимую поддержку семье Дениса. Вечная память, — заявил Корниленко "Матч ТВ".

Ковба скончался 18 ноября на 43-м году жизни. Ранее он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии с коронавирусом.
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