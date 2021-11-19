







Невосполнимая утрата. Мы с Денисом оба из Витебска, знакомы с детства. Вместе играли за сборную Беларуси, успели поработать в "Крыльях". Денис был очень светлым и добрым человеком, классным игроком — на поле всегда отдавался на сто процентов. Его вклад в историю "Крыльев" огромен. Тяжело поверить, что Денис ушел так рано.





Похороны Ковбы пройдут в Самаре. "Крылья" окажут всю необходимую поддержку семье Дениса. Вечная память, — заявил Корниленко "Матч ТВ".





Ковба скончался 18 ноября на 43-м году жизни. Ранее он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии с коронавирусом.



