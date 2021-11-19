Похороны Ковбы пройдут в Самаре
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко выразил соболезнования в связи со смертью Дениса Ковбы.
Невосполнимая утрата. Мы с Денисом оба из Витебска, знакомы с детства. Вместе играли за сборную Беларуси, успели поработать в "Крыльях". Денис был очень светлым и добрым человеком, классным игроком — на поле всегда отдавался на сто процентов. Его вклад в историю "Крыльев" огромен. Тяжело поверить, что Денис ушел так рано.
Похороны Ковбы пройдут в Самаре. "Крылья" окажут всю необходимую поддержку семье Дениса. Вечная память, — заявил Корниленко "Матч ТВ".
Ковба скончался 18 ноября на 43-м году жизни. Ранее он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии с коронавирусом.
10:59 19/11/2021
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