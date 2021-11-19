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«Знаю, что для Гончаренко матч со Спартаком может быть определяющим»

Бывший футболист Спартака Эдуард Мор поделился мнением о грядущем противостоянии с Краснодаром.



«Думаю, что в Спартаке сейчас стоит вопрос по Витории. Скорее всего, тренер обречен, но я бы хотел, чтобы он продолжал работать при должной поддержке. Но, видимо, этого не произойдет и его уберут. Поэтому по большому счету чего-то бояться и как-то страховаться нет никакого смысла. Нужно показывать красивый футбол и не очень-то и переживать по поводу результата.

Тем более, что весь Спартак и особенно линия атаки могли целенаправленно готовиться к матчу с Краснодаром. В сборную уезжал только Джикия. Умаров здорово сыграл за молодежную сборную. Уезжал Игнатов, но он не играл, так что Спартак в хорошем состоянии должен подойти к этому матчу. В последних трех матчах Спартак сыграл 1:1. Пора уже команде забить и больше одного гола.

Что касается Краснодара, то в последних трех матчах команда вообще не забила ни одного гола. Это удивительно, потому что состав команды и набор атакующих футболистов очень хороший. Мы знаем, что у Галицкого самое главное — это забивать голы и показывать комбинации. Пока у Гончаренко это откровенно не получается. Я с симпатией отношусь к Гончаренко, но вы видите, что с игрой в атаку с хорошими футболистами у него не получается что-то сделать.

Я знаю, что и для Гончаренко этот матч может быть определяющим, поэтому ему нужно его провести так, чтобы все были довольны от болельщиков до владельца команды. Думаю, что Краснодар также будет м ого атаковать и пытаться забить», — сказал Мор.

Краснодар с 21 очком занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 20 ноября подопечные Виктора Гончаренко сыграют со Спартаком.
Sportarena.by
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