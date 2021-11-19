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Дебют: сборная Беларуси по флаг-футболу примет участие в чемпионате мира

Женская национальная команда по флаг-футболу выступит на чемпионате мира с 6 по 8 декабря в Израиле.

Дебют: сборная Беларуси по флаг-футболу примет участие в чемпионате мира
 Турнир станет дебютом для нашей сборной, ранее флаг-футболистки из Беларуси никогда не участвовали в соревнованиях такого класса.

Флаг-футбол — молодой и активно развивающийся во всем мире вид спорта. Зародился в 50-х годах 20 века, но активное развитие и продвижение в массы происходит именно сейчас. Ведутся работы по включению флаг-футбола в программу летних олимпийских игр в 2028 году, а уже сейчас попал в программу мировых игр которые будут проводится в 2022 году, в Бирмингеме (США).

Флаг-футбол — версия американского или канадского футбола, где основные правила очень похожи на правила обычного американского футбола. Но вместо того, чтобы сбить игрока, в флаг-футболе обороняющаяся команда должна сорвать флаг или ленточку с игрока, владеющего мячом.
pressball.by
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