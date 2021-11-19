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Иван Пешич об расставании с "Мешков Брест": всем ясно, что проблемы со здоровьем — не главная причина моего ухода

Покинувший "Мешков Брест" голкипер Иван Пешич рассказал о причинах расставания с клубом.

Послушайте, я не собираюсь много говорить об этом, но всем ясно, что проблемы со здоровьем — не главная причина моего ухода.

Хорошо, у меня были проблемы, но я тренировался больше месяца и играл за сборную Хорватии. Повторюсь, это не основная причина прекращения нашего сотрудничества. Посмотрим, что будет дальше. Я находился в Бресте более восьми лет и определенно не заслужил такого конца.

Сейчас я просто думаю о своем будущем, хочу найти команду, в которой буду играть, чтобы быть готовым к чемпионату Европы, — сказал Пешич 24sata.hr.

Ранее брестский клуб сообщил, что расторг контракт с Пешичем по медицинским показаниям.

Фото: meshkovbrest.by
pressball.by
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