Послушайте, я не собираюсь много говорить об этом, но всем ясно, что проблемы со здоровьем — не главная причина моего ухода.





Хорошо, у меня были проблемы, но я тренировался больше месяца и играл за сборную Хорватии. Повторюсь, это не основная причина прекращения нашего сотрудничества. Посмотрим, что будет дальше. Я находился в Бресте более восьми лет и определенно не заслужил такого конца.





Сейчас я просто думаю о своем будущем, хочу найти команду, в которой буду играть, чтобы быть готовым к чемпионату Европы, — сказал Пешич 24sata.hr.





Ранее брестский клуб сообщил, что расторг контракт с Пешичем по медицинским показаниям.





Фото: meshkovbrest.by







