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Ковальчук: Посмотрим, проведем мозговой штурм и определим наши приоритеты

Рационально использовать средства на подготовку спортсменов, акцентировав внимание на тех дисциплинах, где у белорусов есть перспективы, призвал участников заседания расширенного Президиума Белорусской федерации легкой атлетики министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Сейчас вопрос поставлен следующим образом: как выстроить систему и наладить ее работу так, чтобы приблизиться к тем результатам, которые были у белорусских легкоатлетов ранее. У нас в легкой атлетике 47 дисциплин. Посмотрим, проведем мозговой штурм и определим наши приоритеты. На что больше обратить внимание, куда больше вложить средств, — цитирует Ковальчука БЕЛТА.


Заседание расширенного Президиума Белорусской федерации легкой атлетики прошло в штаб-квартире НОК Беларуси.

В нем приняли участие президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон, главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич, представители структурных подразделений Минспорта, тренеры, специалисты.
pressball.by
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