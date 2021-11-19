Ковальчук: Посмотрим, проведем мозговой штурм и определим наши приоритеты

Рационально использовать средства на подготовку спортсменов, акцентировав внимание на тех дисциплинах, где у белорусов есть перспективы, призвал участников заседания расширенного Президиума Белорусской федерации легкой атлетики министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.