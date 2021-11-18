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«В основном наши футболисты сами напрашиваются в команды». Сенкевич — о переходе в польский Д3

Поговорили с полузащитником о разнице между сильнейшим дивизионом Беларуси и второй лигой Польши.

«В основном наши футболисты сами напрашиваются в команды». Сенкевич — о переходе в польский Д3
Ян Сенкевич является одним из почти четырех десятков белорусских футболистов, которые на данный момент играют в минорных лигах Польши. Прошлым летом 26-летний игрок перебрался из Сморгони в Олимпию, выступающую в третьем дивизионе. Команда из Эльблонга идет вверху таблицы и имеет реальные шансы катапультироваться в первую лигу. Сам полузащитник весьма бодро начал зарубежную карьеру, забив три мяча и четырежды ассистировав партнерам в 17 матчах чемпионата. 

К слову, до переезда в Польшу Сенкевич также успел засветиться в Городее, Спутнике, Смолевичах, Днепре и Немане. А самым ярким этапом в карьере футболиста можно смело назвать первую половину сезона-2020, когда в 12 играх за Лиду он наколотил десять мячей и долгое время лидировал в гонке бомбардиров первой лиги. 
 
В интервью Sport Arena Ян Сенкевич рассказал о своем переезде, отличиях третьего дивизиона Польши и белорусской вышки, а также порассуждал о причинах досрочного вылета Сморгони из элиты. 

— Около четырех месяцев назад вы сменили Сморгонь на Олимпию из Эльблонга. Расскажите, как появился этот вариант? 

— Этот вариант возник в июне, когда первый круг высшей лиги подходил к концу. Я решил что-то поменять в карьере — переехать в чемпионат Польши. Через знакомого из Польши у меня появилась возможность поехать на просмотр в Олимпию. Успешно его прошел и подписал контракт. 

— Не подумайте ничего плохого, но мне несколько раз попадалась реклама в Instagram, что клубы из третьего-четвертого дивизионов Польши находятся в поисках футболистов. Возможно, и вы таким способом попали в Олимпию? 
 
— Мне кажется, если бы все было так просто, как вы сказали, то гораздо больше наших ребят играли бы во втором, третьем, четвертом дивизионах Польши. Однако почему-то этого не происходит. Да и в целом я бы не сказал, что так уж много белорусов играет здесь. Видимо, сложно переехать в любой из дивизионов. 

— А почему вы вообще решились на переход? 

— Чувствовал, что нужно что-то менять в карьере. Каких-то больших достижений в Беларуси у меня не было, а время идет. Следовательно, стоило попробовать что-то поменять, раз не получается в Беларуси. Хотел посмотреть на себя в других условиях — вот и решился на переезд. 

— Не смутило, что Олимпия выступает в третьем дивизионе Польши? 
 
— Если честно, в краткие сроки после окончания первого круга не было даже времени на какой-то углубленный поиск. Возник вариант с просмотром — и я сразу решил поехать. Естественно, хотелось бы попасть в первую лигу Польши, может быть, даже повыше, но для старта карьеры и вторая лига — это неплохо. Нужно сделать себе какое-то имя, чтобы меня знали в этой стране. Потому что поляки особо не смотрят за нашим чемпионатом. Поэтому не так и много наших ребят играют здесь, никого не приглашают. Скажу больше, в основном наши футболисты сами напрашиваются в команды, сами ищут возможности для перехода. 

Ян Сенкевич. Фото: Олимпия

— Геращенко спокойно отпустил из Сморгони, или были какие-то трудности? 

— Когда подписывал контракт со Сморгонью, у меня была договоренность с руководством: если летом появятся другие варианты продолжения карьеры, то смогу спокойно покинуть клуб. Вот так, в принципе, и произошло. Особых проблем не возникло. Хотя со стороны клуба было желание продолжить сотрудничество, но я принял решение попробовать себя в Олимпии. 
 
— Оправдались ваши ожидания от перехода в польский клуб? 

— Да, на сто процентов, всем доволен. 

— Какой уровень в польском Д3? 

— Достаточно хороший. Все команды примерно равные по уровню игры, но, конечно, выделяются лидеры. Те, у кого стоят задачи подняться в первую лигу. С другой стороны, в таблице такая плотность… Выиграл игру — идешь в пятерке, проиграл — падаешь на восьмое-десятое место. 

— А если сравнить польский Д3 и высшую лигу Беларуси? 

— Думаю, наша высшая лига будет все-таки посильнее. Но разница не очень большая. Мне кажется, третий дивизион Польши — это что-то между высшей и первой лигой Беларуси. Это если брать в расчет первые восемь-десять польских команд. Понятно, что есть аутсайдеры, которые сражаются за выживание, и их уровень нескольких ниже. Но там разные ситуации в командах, у кого-то финансовые трудности.  

— Тем не менее есть достаточно много футболистов, которые у нас играли в высшей лиге, а в Польше выступают в минорных лигах…

— Потому что сложно найти команду, обратить на себя внимание. Нужно, чтобы были связи в Польше, то есть агенты или люди, которые смогут помочь найти клуб. А самое важное то, что польские клубы не смотрят с таким большим интересом на наш чемпионат. Приезжаешь сюда, а для них ты никто. Ты должен показать себя здесь, показать свой уровень игры, чтобы тебя взяли на карандаш более статусные клубы. В Польше достаточно большой выбор, клубы могут взять футболистов со всего Евросоюза. Если брать Экстракляссу, там нет лимита на легионеров. Повторюсь, у ведущих клубов Польши достаточно большой выбор, поэтому приходится для старта ехать в низшие лиги. 
 
— На каких стадионах играют в польском Д3? Как они по сравнению с Беларусью? 

— В основном играем на классных, новых стадионах. Газон везде качественный, за ним хорошо следят. Понятно, что к ноябрю его состояние заметно ухудшается, но все равно остается пригодным для игры. У большинства клубов футбольные стадионы, без беговых дорожек. Если сравнивать с Беларусью, то здесь куда больше именно футбольных стадионов.

Что касается зрителей на матчах, мне кажется, примерно одинаково. Есть клубы, на игры которых приходят и по пять-шесть тысяч болельщиков, но бывает, что и человек триста наблюдают за матчем. Возможно, даже и меньше. В этом компоненте нет большой разницы между Беларусью и Польшей. 

— Ваша лига считается профессиональной, но, возможно, в команде есть те, кто зарабатывает деньги не только футболом? 

— Да, клуб профессиональный, в команде никто параллельно не работает. Для всех основная профессия — футбол.
 
— Понимаю, что о деньгах никто не любит говорить. Можете сравнить зарплаты в Беларуси и Польши? Сколько в среднем получают футболисты в третьем дивизионе? 

— Вы правы, не хотелось бы разговаривать на тему финансов. Тем более я на самом деле не знаю, сколько в среднем зарабатывают футболисты в третьем дивизионе Польши. Мне еще сложно — только четыре месяца прошло. Я не бухгалтер, не веду подобную статистику :). 

— Есть что-то такое, что вас сильно удивило в польском футболе?

— Когда только приехал в Олимпию, сразу отметил, что у клуба два натуральных тренировочных поля, одно искусственное. Однако затем, побывав в разных городах, стал замечать, что так не только у нашего клуба, а у большинства команд второй лиги. У них так выстроено, что много тренировочных полей.

Уже сказал, что почти все стадионы новые, новые раздевалки, все новое. Может быть, только у одного клуба было средненько все сделано. Инфраструктура тут, конечно, на высоком уровне. Это сразу бросается в глаза, даже если сравнивать с высшей лигой Беларуси. Я бы сказал, что здесь в футбольном плане все как-то лучше выстроено. Больше возможностей для тренировок и развития. 

— Есть отличия между странами в стиле игры команд? 

— Да. Я заметил, что в Польше команды больше играют по схеме 3-4-3 или 3-5-2 и не играют в такой закрытый футбол, когда главная задача на игру — не пропустить. Конечно, говорится о том, что желательно сыграть «на ноль», но нет такого, что все стали на своей половине и ждут контратаку. Тут мяч отобрали, взяли его под контроль и пытаются вести свою игру. Каждая команда старается доминировать на поле, то есть показать именно свой футбол. В Польше команды больше играют в атаку. 

— Говорят, что в Беларуси футболистам сложно себя проявить, потому что в основном оборонительный футбол… 
 
— Да, так и есть, команды играют в оборонительный футбол. Задача стоит не пропустить, а там либо 0:0 — это уже одно очко, либо, глядишь, удастся забить и победить. Где-то половина команд так и играет. 

— Финальное по польскому этапу карьеры. Как вам живется там? 

— Все устраивает в Польше, все нравится, всего хватает в бытовом плане. Ничего такого сложного и тяжелого тут нет. В свободное время хожу в костел, гуляю по городу. Иногда появляется возможность съездить в Гданьск или в Сопот — посмотреть море. Меня все устраивает в жизни в Польше. Единственное, хотелось бы чаще видеться с близкими, друзьями, которые остались в Беларуси.

***

— Сморгонь досрочно вылетела из высшей лиги. Были удивлены? 

— Наверное, еще в феврале, когда объявили, что команда все-таки сыграет в высшей лиге, многими уже тогда были определены кандидаты на вылет, что это будет Сморгонь и Спутник. Думаю, ни для кого результаты этих клубов не стали удивлением. 

— Могла ли Сморгонь выступить лучше при текущих возможностях? 

— Есть ощущение, что да. Если посмотреть матчи первого круга, то, по-моему, в двух или трех из них мы вели в счете и пропускали в концовках второго тайма. Не исключено, что если бы где-то более уверенно сыграли и добавить эти очки, то выступление получилось бы лучше.

Хотя так глупо оценивать результаты. В большей степени не хватило времени на подготовку к высшей лиге. Насколько я помню, лишь за две недели до старта чемпионата официально утвердили, что Сморгонь сыграет в высшей лиге. Поэтому толком не было времени на подготовку, на комплектование состава. Основные подписания произошли в эти две недели, в сжатые сроки. Возможно, если бы клуб знал с декабря или хотя бы января [что сыграет в высшей лиге], то было бы гораздо проще. Появилось больше времени сыграться, найти свои слабые места, попытаться их исправить. Вылет Сморгони, думаю, произошел из-за того, что все делалось на скорую руку. 

— Сейчас в Беларуси очень много говорят о Гомеле и Иване Биончике. Вы же пересекались с ним? Это действительно топ-тренер? 

— Да, пересекался с Биончиком при объединении Днепра и Луча. Правда, тренировался под его руководством только одну неделю. Я не так хорошо его знаю, чтобы сформировать какие-то впечатления. Но по той неделе тренировок мне показалось, что у него современный взгляд на футбол, что он пытается ставить атакующий футбол. Даже если взять его нынешний Гомель, видно, что команда сыграна, игра поставлена, налажена в звеньях. Всем сложно играть против них. Естественно, это в том числе заслуга тренера.  

— И последнее: сейчас только ленивый не критикует белорусский футбол. Уровень нашего чемпионата на самом деле упал?

— Мне некорректно высказываться насчет уровня, потому что я не тренер и не эксперт. 
Источник: Влад Воронин
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