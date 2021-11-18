Крэйг Вудкрофт, Прессбол, подвел итоги поединка с череповчанами. Главный тренер зубров пишет Прессболподвел итоги поединка с череповчанами.





— Мы ожидали такой тяжёлой игры, где придется много работать и выгрызать шайбу. Когда играешь против такой команды, как Северсталь, которая хорошо действует в своей зоне, форчеке и быстро переходит из обороны в атаку, нужно действовать так, как Динамо играло сегодня. Стоит отметить, что нам не удавалось быстро выходить из зоны и хорошо закрепляться в чужой, из-за плохой организации форчека. Поэтому были нюансы, которые повлияли на исход встречи.

Мы провели хорошую вторую двадцатиминутку, парни отлично проявили себя в концовке: Бенгтссон классно забросил, взяв на себя игру и совершив рейд к воротам соперника. В третьем периоде игра напоминала качели. В овертайме мы имели шансы отличиться, но, к сожалению, не смогли этого сделать. И по буллитам не получилось добиться результата, но такое тоже бывает. Важно сказать о том, что наши хоккеисты ещё выздоравливают и возвращаются к своему уровню игры при оптимальных кондициях. Мы ищем оптимальные сочетания в таком составе. Ребята где-то набирают форму, улучшают скорость и индивидуальные навыки. Нам действительно непросто сейчас, еще и довольно сложное расписание: постоянные игры и переезды. Вы до сих пор можете видеть, что та болезнь, которая была в команде, оставляет свой отпечаток на действиях коллектива. Однако в целом я доволен тем, как парни отдавались игре и пытались вырвать победу.

— В этом сезоне у команды есть тенденция: когда игроки пропускают матчи из-за травм или болезни, они выходят на лёд и сразу набирают очки. Сегодня таковым стал Лукас Бенгтссон. Как вы готовите игроков после трудного их периода восстановления и пропуска игр?





— Лукас довольно тяжело перенес болезнь. Она очень сильно ударила по его лёгким, поэтому сейчас швед не может под нагрузкой дышать также свободно, как и раньше. Ему было непросто восстанавливаться. На самом деле тренерский штаб думал, что Бенгтссон будет готов к игре с Локомотивом, но после разговора с игроком поняли, что ему необходимо дать ещё время, чтобы вкатиться и почувствовать себя лучше. Такой процесс подготовки мы проделываем с каждым нашим хоккеистом. У нас весь персонал и тренерский штаб разрабатывает индивидуальный план для каждого из наших хоккеистов, когда они выходят после болезни. Стоит отдать им должное за то, как они это делают и сколько сил вкладывают. Лукас действительно хорошо себя проявил. Его шайба прямое тому доказательство.

— Пышкайло сыграл три просмотровых матча и набрал три очка. Насколько вероятно, что с ним будет заключено полноценное соглашение?





— Пышкайло хорошо себя проявил в этих матчах. У меня была возможность пристально за ним проследить, когда я отсутствовал на выезде с командой по причине болезни. Если говорить о сегодняшнем матче, то он отлично боролся, создавал много моментов. Думаю, вы заметили, что по ходу встречи из четвертого звена он переместился в первое. Никита выполнял всё, что мы требовали от него. Это принесло результат — заброшенную им шайбу. Насчет контракта пока не могу сказать. Мы будем обсуждать это завтра. Но Пышкайло — это очень квалифицированный хоккеист, который может удлинить нашу скамейку и помочь команде.





— Сегодня Динамо нейтрализовало семь из семи попыток большинства соперника. За счет чего этого удалось добиться?





— Наше меньшинство иногда действует очень хорошо, а иногда не очень. В первом случае мы на протяжении 90+% времени играем отлично. Но бывают моменты, когда что-то идёт не так и не получается. За это приходится платить — получаем заброшенные шайбы в свои ворота. Мы много времени уделили сегодня тому, как правильно должны нейтрализовывать большинство соперника на протяжении всех двух минут. Это принесло свои плоды и помогло оставаться в игре. Наше меньшинство работает, и это очень хорошо.





— Также сегодня состав претерпел изменения. Почему отсутствовали Варфоломеев, Сапего и Еременко? Все ли с ними хорошо или есть какие-то повреждения?





— Горбунов отбывал дисквалификацию. Сапего выглядел уставшим, так как сыграл очень много матчей за национальную сборную, где хорошо проявил себя. Решили дать ему возможность сегодня перевести дух и набраться сил. Остальные два игрока показали не самый лучший свой хоккей против ярославцев. Сейчас, когда команда возвращается после болезни к оптимальную составу, у нас появляется борьба за место в составе. Эти парни проиграли ее. Им просто нужно возвращаться на тот уровень, который нужен команде. И, когда они получат свой шанс, должны будут его использовать.





— Почему в буллитной серии решили довериться именно этим игрокам?





— Есть определенная тактика, которой мы стараемся придерживаться. Обращаем внимание на хват клюшки игроков, на их состояние и то, как они проявляли себя на протяжении матча. Смотрим, как ребята исполняют буллиты на тренировке. Иногда наш план срабатывает, а иногда нет. Сегодня не получилось, но ничего страшного, такое бывает.





— Как уже упомянули, что следующий матч будет против ЦСКА. Вопрос будет состоять из двух частей. Насколько вероятно возвращение на лёд экс-игрока ЦСКА Марио Кемпе? Наверняка, этот матч был бы принципиальным для него.





— Насчёт Марио пока сложно сказать. У него достаточно сложная травма, но он залечивает ее и чувствует себя лучше, чем было. Марио должен полностью восстановиться, чтобы вернуться на лёд, — цитирует Вудкрофта пресс-служба зубров.





В пятницу, 19 ноября, минчане сыграют против ЦСКА.