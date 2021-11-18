











Он ее видит как продолжение начатого предшественником Сергеем Тетериным. Также он планирует делать акцент на подготовку к Олимпийским играм-2024 в Париже, а также обратить внимание на детский спорт, где вместе с общефизической и специальной подготовкой нужно заниматься и воспитанием, пишет Прессбол. Вникать в работу отечественного тенниса Рутенко начнет с регионов.





"Я не буду учить ребят, как играть в теннис. У меня управленческая функция. Функция как менеджера, где нужны немножко другие навыки и поэтому я уверен, что смогу привнести что-то свое. Как спортсмен, как человек, радеющий за наш спорт, который желает что-то сделать, а не просто говорить, я не мог отказаться и с удовольствием принял это предложение. Еще раз хочу повториться, что со своей стороны приложу все свои усилия, весь свой опыт работы, и те контакты, которыми обладаю, конечно же, постараюсь использовать для того, чтобы, как я уже говорил, сохранить то, что было сделано в теннисе, и приумножить", — цитирует Рутенко "СТВ-Спорт".















