"Села в машину и начала рыдать". Серена Уильямс вспомнила о скандале в Индиан-Уэллсе в 2001 году

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что все еще переживает о скандале, случившемся на турнире в Индиан-Уэллсе в 2001 году.