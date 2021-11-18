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«Володю вспоминаю каждый день». В Минске открыли мемориальную доску в память о Владимире Журавеле

Горельеф делал тот же скульптор, что работал над доской Белькевича.

«Володю вспоминаю каждый день». В Минске открыли мемориальную доску в память о Владимире Журавеле
Теперь в Минске их две. Две мемориальные доски в память о великих футболистах и людях, пишет Спортарена. К Валентину Белькевичу, горельеф в память о котором открыли в январе 2016-го, «присоединился» Владимир Журавель.

Владимира Ивановича не стало три года назад 18 ноября 2018-го. Мы с ним виделись незадолго до этого – в июле. Он только-только вернулся из Казахстана и пришел на интервью. Помню, отметил тогда, что он какой-то замученный и уставший. Спросил его об этом, но в ответ услышал шутку о том, что надо адаптироваться к возвращению домой. В конце беседы Журавель заговорил о своих планах: сказал, что собирается отдохнуть от работы, планирует решить проблемы и хочет побыть с семьей. Но так вышло, что все последующие месяцы он боролся с болезнью, которую так и не смог победить.

Фото: dinamo-minsk.by

У меня есть две памятные истории о Журавеле. В 2014-м я приехал в Стайки на базу минского Динамо, которое он тогда тренировал. Посмотрел тренировку, пообщался с игроками, а после Владимир Иванович пригласил меня в свой номер, где все было буквально заставлено книгами, конспектами и таблицами с цифрами. Тренер добрых полчаса рассказывал, что для него значит тренировать клуб, который его вырастил и дал путевку в футбол, какая это мечта. У Владимира Ивановича в прямом смысле горели глаза. Он открывался. В Минск я ехал под большущим впечатлением, понимая, что этот тренер сделает Динамо чемпионом. Не получилось, но фантастическую лигоевропейскую кампанию он всем болельщикам в тот год подарил.

Вторую рассказала Ольга Хижинкова, работавшая с Журавелем в Бресте. В 2017 году он выиграл с Динамо Кубок Беларуси и прямо на поле подарил свою медаль Ольге со словами: «У меня таких много». А ведь для Владимира Ивановича это был первый тренерский трофей! Первая медаль чемпиона! Но он ее отдал.

* * *

Мемориальная доска в память о Владимире Журавеле появилась в Минске ровно спустя три года после его смерти на доме, где тренер жил 20 лет: в самом начале проспекта Победителей, прямо у входа в магазин oz.by. На ней тренер в классической для себя позе, со скрещенными руками на груди, смотрящий вдаль – на своих футболистов. С другой стороны легендарные арки столичного стадиона Динамо, поле, стилизованное под тренерский макет, и слова на белорусском языке.

Фото: dinamo-minsk.by

– Долго думали, какой должна быть доска, – говорит скульптор Александр Шомов. – Месяца три решали, как будет выглядеть сам Владимир Иванович. Сперва хотели сделать его играющим, потом решили остановиться на другой стороне жизни – тренерстве. В итоге сошлись на этой фотографии. Мне кажется, получилось оптимально.

Нравится и вдове Наталье.

– Очень довольна. Володя похож на себя, но немножко крупноват. Чуть-чуть :). Большое всем спасибо. Володю вспоминаю каждый день. Думаю, о том, где мог бы быть сейчас, где бы мы жили, как бы он поступил…

Шомов, к слову, уже светился в белорусском футболе. К сожалению, также с грустной стороны. Именно он делал мемориальную доску в память о Валентине Белькевиче.
 
– Я сам играл в футбол, – отмечает Александр Сергеевич. – Мы много общались с отцом Валентина Николаем Николаевичем – моя мастерская рядом с его домом. Хотел его пригласить сегодня, но, к сожалению, он умер от коронавируса 2 октября. Скинул ему эскиз, а мне в ответ написали, что его больше нет.

* * *

Идея увековечить память о Журавеле родилась у клуба болельщиков минского Динамо весной этого года. Обмозговав, они обратились к Наталье, которая была очень рада подобной инициативе и с удовольствием включилась в работу.

– Включилась сразу, как у меня спросили разрешения. Немного удивилась, что в наше время это оказалось кому-то надо. Ребята молодцы. Если такие ребята будут, то с футболом будет все хорошо. Они интересовались у меня каждой деталью. Мы вместе ходили в худсовет, согласовывали. Там пару раз отвергали наши предложения по тексту и месту. Было сложно, но справились. Ребята проделали большой труд. Спасибо им.

– Никаких проблем не было, – отмечает один из инициаторов Дмитрий. – Наталье все понравилось: и идея, и исполнение. Она больше переживала эмоционально.

– Тяжело было согласовать с властями?

– Были небольшие трудности с оформлением. Процесс согласования трудоемкий и не быстрый. Но все этапы пройдены и все получилось.

Хорошим подспорьем стали сопроводительные письма от всех клубов, в которых работал Журавель. По словам болельщиков, очень много сделала и Белорусская федерация футбола: помогла и организационно и финансово.
 
Шумной компанию делать не стали намеренно. Не открывали сбор средств, а просто обращались к друзьям, коллегам Владимира Ивановича. Никто не отказывал.

Открывали горельеф супруга Наталья и дочь Кира. Рядом были близкие и друзья Олег Кубарев, Александр Лухвич, Игорь Рожков. Теплые слова сказали Михаил Вергеенко и Юрий Вергейчик.

Немного погрустив, повспоминав Владимира Ивановича, все потихонечку разошлись. А к доске стали подходить прохожие. Останавливаться и читать, что «У гэтым доме жыў вядомы беларускі футбаліст і трэнер, легенда мінскага Дынама Уладзімір Журавель».
Источник: Андрей Масловский
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