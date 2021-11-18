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На заседании БФЛА Виктор Лукашенко рассказал, как нужно продвигать легкую атлетику

А также спортсменам вручили награды Европейской легкоатлетической ассоциации.


 
Как сообщает пресс-служба НОК Беларуси, в четверг прошло расширенное заседание президиума Белорусской федерации легкой атлетики, пишет Blizko.by, где собрались Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель БФЛА Иван Тихон. 
 
Специалисты и тренеры проанализировали работу федерации с 2017 по 2021 годы и подвели итоги выступления на Олимпиаде в Токио. 

Виктор Лукашенко считает, что после окончания сезона в легкой атлетике необходимо сделать выводы и двигаться дальше.
 
На президиуме также обсуждались планы подготовки на Олимпиаду в Париже. Спортсменам вручили награды Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА).
 
Награды получили Виктор Мясников и Юрий Ковальчук «За вклад в развитие легкой атлетики», Вера Епимашко в номинации «Женщина-лидер», Татьяна Нарейко «За значимый вклад в тренерской деятельности». 
 


 
Источник: Анжелика Романюк
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