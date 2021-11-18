Накануне китайский государственный канал CGTN показал электронное письмо, якобы написанное самой Шуай, в котором она отказывается от своих обвинений, а также сообщает, что находится в полной безопасности, сообщает ВВС.





"Я просто отдыхаю дома, все в порядке", - объясняет теннисистка свое длительное отсутствие.





По версии китайского телевидения, письмо адресовано главе WTA Стиву Саймону, но начинается словами "Привет всем, это Пэн Шуай". Проверить подлинность электронной почты отправителя не удается, более того, стиль письма вызвал еще большую обеспокоенность.





Кроме того, на скриншоте письма, продемонстрированного каналом CGTN, отчетливо виден курсор, появляющийся при наборе текста.













"Мне трудно поверить, что Пэн Шуай сама написала это послание. Его содержание не вяжется с ее убеждениями, - говорится в заявлении главы WTA Стива Саймона. - WTA и всему остальному миру нужно независимое подтверждение тому, что она в безопасности".





По словам тех, кто достаточно близко знает Пэн Шуай, стилистика текста не совпадает с ее стилем речи.





Примечательно, что на данный момент ни один другой медиа-ресурс Китая это письмо не опубликовал.





Атака на большого партийного босса

35-летняя Пэн Шуай в 2014 году была первой ракеткой мира в женском парном разряде. На ее счету победы в двух турнирах Большого шлема (Уимблдон-2013 и Ролан Гаррос-2014) в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй.





В одиночном разряде она поднималась на 14 строчку рейтинга.





В начале ноября в своем сообщении в китайской соцсети Weibo она рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая в 2013-2018 гг.





Гаоли - близкий соратник председателя КНР Си Цзиньпина и видный партийный деятель.





Это первое подобное обвинение чиновника такого уровня в Китае. К тому же оно прозвучало за считанные месяцы до того, как Китай будет принимать у себя зимние Олимпийские игры.





Сообщение было быстро удалено, но его успело прочитать огромное число пользователей.





С тех пор о теннисистке ничего неизвестно. WTA и многие теннисисты неоднократно выражали озабоченность судьбой Шуай.





В частности, Наоми Осака призывала функционеров большого тенниса прояснить ситуацию. В начале этой недели первая ракетка мира Новак Джокович сказал, что шокирован происходящим.





Глава WTA Стив Саймон настаивает, чтобы обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинула Пэн Шуай, были расследованы с максимальной прозрачностью и без какой-либо цензуры.





Исчезновения критиков властей в Китае происходили и раньше, но обычно это касалось бизнесменов. Ситуация с Пэн Шуай - первый случай среди спортсменов.