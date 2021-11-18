Полузащитник сборной России Роман Зобнин попросил руководство московского "Спартака" уменьшить ему заработную плату, сообщил журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале.





"Невероятная история. Мне даже сложно в это поверить. Рассказали, что Зобнин пришел к руководству "Спартака" и попросил уменьшить ему зарплату. Он это обосновал тем, что получает незаслуженно много. Ранее в СМИ писали, что его зарплата была 3-3,3 миллиона евро в год", — написал он.





Теперь же футболист будет получать около двух миллионов по трехлетнему контракту.

При этом руководство красно-белых отказалось комментировать это сообщение.





Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.