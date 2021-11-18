



В финальном матче соревнования в Мексике она нанесла поражение представительнице Эстонии Анне Контавейт - 6:3, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 39 минут.





Мугуруса в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает пятое место, Контавейт располагается на восьмой строчке.





Как ранее сообщалось, белорусская теннисистка Арина Соболенко (№2 WTA) уступила гречанке Марии Саккари (№6 WTA) в заключительном матче групповой стадии Итогового чемпионата WTA.





В настоящее время в Турине проходит Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).