Испанка Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA
Испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
В финальном матче соревнования в Мексике она нанесла поражение представительнице Эстонии Анне Контавейт - 6:3, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 39 минут.
Мугуруса в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает пятое место, Контавейт располагается на восьмой строчке.
Как ранее сообщалось, белорусская теннисистка Арина Соболенко (№2 WTA) уступила гречанке Марии Саккари (№6 WTA) в заключительном матче групповой стадии Итогового чемпионата WTA.
В настоящее время в Турине проходит Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
12:25 18/11/2021
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