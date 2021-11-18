+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Испанка Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA

Испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).


В финальном матче соревнования в Мексике она нанесла поражение представительнице Эстонии Анне Контавейт - 6:3, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 39 минут.

Мугуруса в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает пятое место, Контавейт располагается на восьмой строчке.

Как ранее сообщалось, белорусская теннисистка Арина Соболенко (№2 WTA) уступила гречанке Марии Саккари (№6 WTA) в заключительном матче групповой стадии Итогового чемпионата WTA.

В настоящее время в Турине проходит Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]