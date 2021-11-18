



По информации источника, Погба не будет проходить курс реабилитации во Франции или Англии. Полузащитник отправится с индивидуальным тренером в Объединённые Арабские Эмираты.





Футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 60 млн. Контракт Погба с клубом истекает летом 2022 года. О будущем полузащитника пока неизвестно. Ранее сообщалось, что агент игрока Мино Райола не отрицает возможность того, что полузащитник останется в Манчестере. Сторона француза избрала выжидающую позицию.



