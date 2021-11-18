+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Поль Погба не вернётся на поле в этом году

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не вернётся на поле в этом году. Он пропустит как минимум 6 недель из-за травмы правого бедра, полученной на тренировке со сборной Франции, сообщает AS.


По информации источника, Погба не будет проходить курс реабилитации во Франции или Англии. Полузащитник отправится с индивидуальным тренером в Объединённые Арабские Эмираты.

Футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 60 млн. Контракт Погба с клубом истекает летом 2022 года. О будущем полузащитника пока неизвестно. Ранее сообщалось, что агент игрока Мино Райола не отрицает возможность того, что полузащитник останется в Манчестере. Сторона француза избрала выжидающую позицию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]