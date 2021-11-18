



- Во всем виноват Георгий Кондратьев?





- Нельзя винить его одного. Вешать всех собак на Кондратьева — неправильно. Он пришел в ту ситуацию, которая создавалась на протяжении нескольких последних лет. Сейчас мы видим лишь следствие ошибочных решений, вроде искусственного омоложения тренерского состава, когда люди, которые долго были в футболе, играли на высоком уровне, стали вдруг ненужными. Потом пришло такое же искусственное омоложение футболистов. Некоторые говорили, что это позволит парням получать игровое время, крепчать, мужать и расти. Но проходит сезон, и такие игроки оказываются у разбитого корыта. Из-за того, что они попадают в состав благодаря лимиту, у них не вырабатывается умение конкурировать, желание доказывать каждую игру, что ты лучший. Искусственное омоложение всего — это дорога в никуда. И мы сейчас видим следствие этого. Все белорусские клубы дружно проваливаются в еврокубках, а сборная ставит антирекорды. Вот уровень нашего футбола.





- Можно ли назвать нынешнюю сборную самой слабой в истории суверенной Беларуси?





- Четыре обновленных антирекорда, 95-е место в рейтинге ФИФА (мы уже даже ниже Люксембурга!) — все это говорит само за себя. Мне обидно за наш футбол, потому что он, к сожалению, идет не в ту сторону. Тут непочатый край работы. Руководству федерации футбола, тренерскому штабу сборной Беларуси и тренерам всех футбольных клубов нужно � �ень много всего анализировать и менять. Увы, наше футбольное сообщество сейчас не готовит сильных личностей.





- С чем вы это связываете?





- Всегда говорю, что тренерские кадры решают очень многое. Нужна правильно выстроенная система и тренеры, которые находятся на своем месте благодаря профессиональным качествам, а не по другим критериям. Такие люди сделают свою работу гораздо лучше, вследствие чего начнут расти и футболисты, которые будут сильнее как физически, так и ментально. Потенциально хорошие специалисты, как и в перспективе сильные футболисты, у нас есть. Не хватает только четко выстроенной системы подготовки тренерских кадров и игроков. Пока у нас сплошные контрасты: то давай молодых продвигать, то срочно зовем опытных, потому что надо показывать результат здесь и сейчас.





- Как остановить падение уровня белорусского футбола?





- Собраться всем и разговаривать. Необходимо коллегиально думать о том, как выстроить систему, которая сможет развивать этот вид спорта. Это не должно быть решением только лишь футбольных руководителей. Ломать — не строить. Нужно кооперироваться и стараться готовить в командах серьезных футболистов, которые будут потом защищать честь страны в сборной, — сказал Качуро в интервью 7dney.by.



