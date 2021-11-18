Сергей Алейников: "Есть ли понимание, что происходит с белорусским футболом? Понимание есть: футбола нет"
Экс-полузащитник минского "Динамо", "Ювентуса" и сборной СССР Сергей Алейников высказался об уровне футбола в Беларуси, пишет football.by
- Есть понимание, что происходит с белорусским футболом?
- Понимание есть: футбола нет. Валится вниз, с каждым годом все хуже, иначе был бы виден уровень. А так нет никакого развития, всем всё по барабану.
- Государство вроде бы присматривает за спортом в стране.
- Правильно сказали - вроде бы. Видимость есть, но факты говорят об обратном. Почитайте интервью бывшего главы судейского департамента белорусской федерации футбола (Андрея Чепы - прим.). О чем говорить, если люди, назначенные развивать футбол, Лигу чемпионов от Лиги Европы не отличают? И ладно бы только в этом проявлялся дилетантизм. Без радикальных мер, уверен, такое не лечится. Вырыть глубокую яму, все старое туда свалить, закопать и на новом фундаменте строить, только так.
- Чувствуется, не привыкли вы пока к аккуратности выражений, без которой белорусы рискуют оказаться чужими в собственной стране.
- Я давно там чужой в футбольном плане.
09:05 18/11/2021
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