- Есть понимание, что происходит с белорусским футболом?

- Понимание есть: футбола нет. Валится вниз, с каждым годом все хуже, иначе был бы виден уровень. А так нет никакого развития, всем всё по барабану.





- Государство вроде бы присматривает за спортом в стране.

- Правильно сказали - вроде бы. Видимость есть, но факты говорят об обратном. Почитайте интервью бывшего главы судейского департамента белорусской федерации футбола (Андрея Чепы - прим.). О чем говорить, если люди, назначенные развивать футбол, Лигу чемпионов от Лиги Европы не отличают? И ладно бы только в этом проявлялся дилетантизм. Без радикальных мер, уверен, такое не лечится. Вырыть глубокую яму, все старое туда свалить, закопать и на новом фундаменте строить, только так.





- Чувствуется, не привыкли вы пока к аккуратности выражений, без которой белорусы рискуют оказаться чужими в собственной стране.

- Я давно там чужой в футбольном плане.