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Сергей Алейников: "Есть ли понимание, что происходит с белорусским футболом? Понимание есть: футбола нет"

Экс-полузащитник минского "Динамо", "Ювентуса" и сборной СССР Сергей Алейников высказался об уровне футбола в Беларуси, пишет football.by

Сергей Алейников: "Есть ли понимание, что происходит с белорусским футболом? Понимание есть: футбола нет"
- Есть понимание, что происходит с белорусским футболом?
- Понимание есть: футбола нет. Валится вниз, с каждым годом все хуже, иначе был бы виден уровень. А так нет никакого развития, всем всё по барабану.

- Государство вроде бы присматривает за спортом в стране.
- Правильно сказали - вроде бы. Видимость есть, но факты говорят об обратном. Почитайте интервью бывшего главы судейского департамента белорусской федерации футбола (Андрея Чепы - прим.). О чем говорить, если люди, назначенные развивать футбол, Лигу чемпионов от Лиги Европы не отличают? И ладно бы только в этом проявлялся дилетантизм. Без радикальных мер, уверен, такое не лечится. Вырыть глубокую яму, все старое туда свалить, закопать и на новом фундаменте строить, только так.

- Чувствуется, не привыкли вы пока к аккуратности выражений, без которой белорусы рискуют оказаться чужими в собственной стране.
- Я давно там чужой в футбольном плане.

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