+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Цзю-младший завоевал титулы WBO Global и WBO Asia Pacific

Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю победил японца Такеши Иноуэ в поединке за чемпионские пояса по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific.


Поединок прошел в Сиднее и растянулся на все 12 раундов. Победа Цзю-младшему присуждена единогласным решением судей.

В итоге Цзю сохранил титул WBO Global и завоевал ранее принадлежавший Иноуэ пояс WBO Asia Pacific.

Теперь на счету 27-летнего Цзю 20 побед в 20 поединках, в том числе 15 – нокаутом. 31-летний японец, в свою очередь, проиграл второй бой в карьере, также на его счету 17 побед и одна ничья, пишет Интерфакс-Запад.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]