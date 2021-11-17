Боснийские фанаты перепутали флаги и напали на болельщиков сборной Украины
Инцидент произошел в заключительном туре квалификационного турнира чемпионата мира, в котором украинская команда победила — 2:0.
Сектор сборной Украины пронес на трибуну российский флаг и повесил его вверх ногами, пишет Football.by. Местные болельщики приняли его за флаг Сербии и затеяли потасовку, которую, впрочем, быстро удалось погасить усилиями служб безопасности.
21:55 17/11/2021
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