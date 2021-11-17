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По версии читателей Goal Месси признан лучшим футболистом года

Второе место в списке лучших занял форвард английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.


Форвард сборной Аргентины и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси был признан лучшим футболистом 2021 года по версии влиятельного спортивного ресурса Goal.com.

Обладателя награды определяли голосованием болельщиков, пишет Sputnik.by, которые выбирали лучших спортсменов в очных дуэлях. Всего в голосовании приняли участие более 14 миллионов любителей футбола.

В текущем году Месси со сборной Аргентины сумел выиграть Кубок Америки. Прошлым летом 34-летний футболист покинул испанскую "Барселону" и перешел в "ПСЖ". За каталонский клуб в прошедшем сезоне он в 47 матчах забил 38 голов.
Второе место в списке лучших занял форвард английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, третье – нападающий польской сборной и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский.

В десятку лучших футболистов года вошли также Мохамед Салах (4, "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (5, "ПСЖ"), Эрлинг Холанд (6, "Боруссия"), Карим Бензема (7, "Реал"), Н'Голо Канте (8, "Челси"), Кевин де Брёйне (9, "Манчестер Сити"), Неймар (10, "ПСЖ").
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