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МОК представил новую концепцию по трансгендерам в спорте

МОК представил новую концепцию по спортсменам-трансгендерам, которая вступит в силу после Игр-2022. МОК признал, что не может устанавливать правила допуска в каждом виде спорта — этим должны будут заняться международные федерации.

Лорел Хаббард (Фото: Global Look Press)

Международный олимпийский комитет опубликовал на своем сайте новую концепцию справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий.

МОК в течение двух лет проводил консультации с более чем 250 спортсменами и другими заинтересованными сторонами, пишет Sportrbc.ru, чтобы сформулировать десять пунктов новой концепции, которая после Олимпиады в Пекине заменит документ, принятый по этому вопросу в 2015 году.

Новая концепция предполагает, что «ни один спортсмен не может быть исключен из соревнований на основании предполагаемого несправедливого преимущества из-за его пола». При этом МОК признал, что определять критерии допуска и то, получает ли спортсмен-трансгендер несоизмеримое преимущество, следует самим международным федерациям.

Как отмечает Sky Sports, новый подход МОК позволит уйти от старой практики и больше не требовать от трансгендеров поддерживать уровень тестостерона ниже определенной отметки для допуска к турнирам.

Первым трансгендером в олимпийской истории стала новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард. На Играх в Токио она не смогла взять начальный вес и закончила выступления с нулем.
Источник: Анна Сатдинова
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