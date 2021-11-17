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Сергей Тетерин: когда принял решение об отставке, смотрел кандидатов на роль главы БТФ. Найти кого-то в теннисе не вышло

Бывший руководитель БТФ Сергей Тетерин, предложивший на эту должность Сергея Рутенко, пояснил: когда принял решение о том, что уходит в отставку, стал рассматривать кандидатуры на роль председателя.

Фото noc.by. Глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко, бывший председатель БТФ Сергей Тетерин и новоиспеченный руководитель БТФ Сергей Рутенко (на заднем плане)


Найти кого-то в теннисе не вышло: многие известные спортсмены прошлых лет живут в других странах, молодых тренеров не хотелось отрывать от работы. Тогда он обратил внимание на другие игровые виды спорта — так и появилась идея пригласить Сергея Рутенко, передает слова Тетерина sb.by.

"Он коммуникабельный человек, известный не только в нашей стране, но и за ее пределами. У него есть опыт работы в Белорусской федерации гандбола. Почему нет? В мировой практике немало подобных примеров: в Америке специалист из волейбольной команды уходил в футбольную, из хоккея — в волейбол, и они добивались результата. Сергей Рутенко молод и готов работать. Он может привнести в наш вид спорта что-то новое", — выразил надежду Тетерин.

Сергей Рутенко в свою очередь заметил: как спортсмен и человек, радеющий за белорусский спорт, не мог отказаться от этого предложения: "Со своей стороны я приложу все усилия, постараюсь использовать весь опыт и те контакты, которыми обладаю, чтобы сохранить то, что было сделано в теннисе, и приумножить".
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