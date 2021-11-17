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Нападающий минского ХК "Динамо" Роман Горбунов дисквалифицирован на один матч

Инцидент с участием игрока произошел в первом периоде поединка минского "Динамо" с ярославским "Локомотивом".

© ХК "Динамо Минск"

Нападающий минского хоккейного клуба "Динамо" Роман Горбунов дисквалифицирован на один матч, сообщили в пресс-службе "зубров".

"Горбунов мужественно вступился за Илью Усова после силового приема Максима Осипова в первом периоде поединка с "Локомотивом" и получил денежный штраф, согласно п. 3.4 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки)", – говорится в сообщении.

Согласно правилам, пишет Sputnik, на игрока также накладывается одноматчевая дисквалификация. Таким образом, Горбунов пропустит поединок с "Северсталью" в среду.

На данный момент у "зубров" 32 балла, у "Северстали" – 35 очков. "Динамо" располагается на седьмом месте в конференции Запад. Лидирует финский "Йокерит" (40), вторую позицию удерживает питерский СКА (39), замыкает тройку лидеров московский ЦСКА (37).
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