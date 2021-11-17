© ХК "Динамо Минск"





Нападающий минского хоккейного клуба "Динамо" Роман Горбунов дисквалифицирован на один матч, сообщили в пресс-службе "зубров".





"Горбунов мужественно вступился за Илью Усова после силового приема Максима Осипова в первом периоде поединка с "Локомотивом" и получил денежный штраф, согласно п. 3.4 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки)", – говорится в сообщении.





Согласно правилам, пишет Sputnik, на игрока также накладывается одноматчевая дисквалификация. Таким образом, Горбунов пропустит поединок с "Северсталью" в среду.





На данный момент у "зубров" 32 балла, у "Северстали" – 35 очков. "Динамо" располагается на седьмом месте в конференции Запад. Лидирует финский "Йокерит" (40), вторую позицию удерживает питерский СКА (39), замыкает тройку лидеров московский ЦСКА (37).











